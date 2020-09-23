Дочь Синди Кроуфорд отругали за дефиле в бикини перед отцом

Мехико, 23 сентября. Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в объектив камер папарацци во время отдыха с родными в Мексике, сообщает Daily Mail. Интернет-пользователи отругали 19-летнюю девушку за дефиле в бикини перед отцом.

Гербер проводит время на курорте в Лос-Кабосе в компании родителей и молодого человека, актера Джейкоба Элорди. Журналисты запечатлели модель в купальнике.

Пользователи Сети, увидев снимки, пришли в негодование. Они раскритиковали девушку за «излишне откровенный» наряд, заявив, что бикини не подходит для того, чтобы «дефилировать перед родителями».

«Я никогда бы не надел бикини, чтобы демонстрировать свой зад перед отцом», — возмутился пользователь под ником Anon2k20.

Нашлись и те, кто посчитал, что Гербер так и не смогла «затмить» свою знаменитую мать.

«Не настолько горяча, как ее мать», — заявил Robert Cecil.

Напомним, что дочь Кроуфорд 3 сентября праздновала день рождения. По случаю торжества она опубликовала в Instagram откровенный снимок, представ перед камерой совершенно голой, если не считать высоких лакированных сапог до середины бедра.

Тем временем в Сети обсуждают фигуру жены популярного канадского певца Джастина Бибера, супермодели Хейли. 23-летняя манекенщица опубликовала снимок в бикини.