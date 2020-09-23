В ожидании малыша каждая будущая мама хочет быть уверенной, что беременность протекает нормально, а кроха растет здоровым и в его развитии нет отклонений. Чтобы исключить подозрения и лишние волнения, достаточно регулярно посещать врача-гинеколога и следовать его рекомендациям. После 14-й недели специалист посоветует пройти второй скрининг при беременности.

Что представляет собой процедура? Какие этапы включает? И какие результаты второго скрининга будут нормальными? На эти вопросы ответила врач акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Медси» на Солянке Лариса Федорова.

Особенности развития

Вторым триместром называют период беременности от 13 до 27 недель. Это этап бурного роста малыша, в который он входит микроскопическим эмбрионом размером не более 7 см и весом всего в 20 граммов. А по окончанию периода становится полноценным маленьким человечком ростом около 27 см и весом более килограмма.

В это время развиваются жизненно важные органы, «заложенные» на первом этапе вынашивания плода. Начинают работу печень и поджелудочная железа, твердеют кости скелета, а в организме будущей девочки образуются предшественники яйцеклеток. После 17-й недели завершается формирование половых органов, поэтому УЗИ на втором скрининге обычно позволяет уточнить пол ребенка.

Всего неделю спустя кроха способен улавливать окружающие звуки, заглатывает амниотическую жидкость. А движения подросшего человечка, начавшиеся несколько недель назад, становятся различимыми для мамы. С этого времени активность малыша служит показателем его здорового развития: если ребенок в течение суток двигается слишком мало или, наоборот, становится чрезмерно активным, врач может заподозрить гипоксию.

Назначение 2-го скрининга при беременности

Возможности современной медицины позволяют отслеживать и контролировать здоровое развитие ребенка на каждом из этапов его вынашивания. Скрининг 2-го триместра направлен на уточнение основных факторов развития крохи и позволяет исключить врожденные пороки. На этом этапе оценивают:

правильную анатомию жизненно важных органов;

расположение пуповины;

состояние кровеносных сосудов для исключения их патологии.

Как правило, удается определить и пол ребенка, но в том случае, если второй скрининг выполняют не ранее 17-й недели. А сам малыш в животе у мамы располагается таким образом, что специалист может визуально оценить его половые органы. Если кроха «прячется», с уточнением пола придется подождать до следующего, третьего, УЗИ.

«Второй скрининг при беременности необходим и для контроля состояния пациентки, — комментирует врач акушер-гинеколог Лариса Федорова. — Данные этапы обследования нужно проходить обязательно для своевременной коррекции образа жизни женщины и лечения при выявлении отклонений».

На каком сроке выполняют 2-й скрининг

Обследование проводят после 14-й недели. Но в зависимости от графика посещений врача будущей мамой или других факторов его могут перенести на некоторое время. Информативным будет обследование, проведенное до 27-й недели, но с его выполнением лучше не затягивать.

По статистике, с 24-й недели у женщин, страдающих избыточным весом и имеющих предрасположенность к сахарному диабету, повышается риск развития гестационного диабета. Его раннее выявление снижает риск прогрессирования болезни, помогает защитить мать и ребенка от опасных последствий: преждевременных родов, развития преэклампсии и осложнений при появлении малыша на свет.

В этот период можно выявить проблемы в развитии плода, в том числе врожденные пороки сердца, опухоли внутренних органов. Раннее обнаружение тяжелых патологий позволяет своевременно информировать о них родителей, которые могут взвешенно принять решение о целесообразности сохранения беременности.

Что показывает второй скрининг

«Обследование беременных во втором триместре включает общий осмотр, проведение анализов крови и мочи и скрининговое УЗИ плода», — уточняет Лариса Федорова.

При общем осмотре врач оценивает состояние молочных желез женщины, выполняет измерение окружности живота, прослушивает биение сердца крохи с помощью стетоскопа. Уточняет высоту дна матки: это необходимо для исключения патологии — предлежания плаценты, при которой повышается риск кислородного голодания плода и ее отслойки.

Обязательными будут и анализы 2-го скрининга:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

бактериологический посев мочи;

глюкозо-толерантный тест.

Общий анализ крови выполняют, чтобы исключить анемию при беременности. Эта патология нарушает обеспечение плода кислородом и приводит к кислородному голоданию. Также исследуют кровь на показатели системного воспаления.

С 24-й по 28-ю неделю обязательно проведение глюкозо-толерантного теста. Он выявляет уровень глюкозы в крови натощак и после углеводной нагрузки. Нормальными будут показатели глюкозы:

менее 5,1 ммоль/л — натощак;

менее 10 ммоль/л — через час после углеводной нагрузки;

менее 8,5 ммоль/л — через два часа.

При гестационном диабете значения будут выше нормы, а уровень глюкозы натощак может находиться в пределах 5,1-6,9 ммоль/л.

По анализу мочи определяют наличие в ней белка, что служит признаком развития преэклампсии. А бактериологический посев мочи позволяет выявить заболевания почек, которые могут протекать бессимптомно.

Второе УЗИ — скрининг при беременности

Если на первом ультразвуковом исследовании будущая мама могла увидеть лишь биение сердца, то на втором она уже может рассмотреть маленького человечка, который растет внутри ее тела. Малыш, полностью сформированный, будет двигаться, шевелить ножками, пальчиками.

Для врачей 2-й скрининг плода — процедура хоть и умилительная, но крайне ответственная. Специалист должен уточнить несколько важных аспектов развития ребенка:

окружность головы;

расстояние от виска до виска (БПР);

длины бедренной и плечевой костей;

состояние скелета и внутренних органов;

состояние сосудов ребенка;

индекс амниотической жидкости.

Последний параметр важен для контроля течения беременности. При недостатке амниотической жидкости (маловодии) специалист диагностирует гипоксию плода. Ее избыток — тоже плохой показатель, многоводие может свидетельствовать о наличии инфекции.

Также исследуют положение плаценты. Если она расположена низко, врач будет учитывать риск ее возможного отслоения.

Другой важный объект обследования — пуповина. Специалист оценивает ее расположение, состояние кровеносных сосудов, питающих плод. При патологиях пуповины врач может назначить дополнительное обследование для уточнения гипоксии плода. А в будущем — рекомендовать кесарево сечение как предпочтительный способ родов для снижения риска родовых травм и осложнений.