Собчак раскритиковала Бузову за фото неузнаваемого Петрова

Москва, 23 сентября. Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова опубликовала совместное фото с актером Александром Петровым в Instagram. Подписчики исполнительницы хита «Мало половин», в том числе журналистка и блогер Ксения Собчак, раскритиковали телеведущую, заподозрив, что она отфотошопила снимок.

Судя по всему, Бузова встретилась с Петровым на премьере фильма «Стрельцов», в котором артист исполнил главную роль. В новом посте певица призналась, что является поклонницей таланта актера. По словам телеведущей, Петров тоже положительно относится к ее творчеству.

«Весь Новый год [он] отдыхал с семьей и друзьями под песню «Мандаринка», — написала ведущая «Дома-2».

Многим фанатам Бузовой очень понравился ее снимок с Петровым, однако некоторые подписчики посчитали, что певица обработала фото в специальной программе.

«А зачем фотошопить глаза Петрову? Он же и так красивый, ну Оль!» — написала Ксения Собчак, сопроводив комментарий смеющимися смайликами.

«Такого отфотошопленного Петрова даже в кино не видела», — отметила gevochka_vitaminka.

«Мужской фотошоп вошел в чат», — пошутила e_l_e_n_k_a_18.

«Я Петрова даже не узнала, он невероятно женственен», — написала sannapugsfriend.

«Бедный Петров, с фотошопом под раздачу попал», — прокомментировала dashko2489.

«Зачем столько фотошопа у обоих? Увидишь — в жизни не узнаешь!» — возмутился пользователь с ником medvedsloy.

Некоторые поклонники Бузовой предположили, что певица хотела отфотошопить только себя, но нужная программа обычно меняет все лица, попавшие в кадр.

Ранее подписчики неоднократно предъявляли Бузовой претензии из-за излишней обработки снимков перед публикацией в соцсети. Некоторые фанаты даже заподозрили, что у певицы началась депрессия из-за невозможности принять себя такой, какая она есть.