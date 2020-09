Оппозиционные партии Индии покинули парламент

Правительство Нарендры Моди столкнулось с самым серьезным политическим вызовом за последние 6 лет — к протестам северо-индийских фермеров присоединились оппозиционные партии. В верхней палате парламента во время голосования по спорным законопроектам произошел настоящий погром.

Почему оппозиционные парламентарии ночуют на улице и к чему может привести работа высшего федерального органа законодательной власти без их участия – рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Бунт в верхней палате парламента

Заседание Раджья Сабхи (верхней палаты парламента Индии) в понедельник на этой неделе прошло очень бурно. Оппозиция была возмущена тем, что три наиболее спорных закона текущей сессии, связанные с реформой рыночной структуры фермерского сектора, были предложены на голосование в самом конце заседания, когда уже не оставалось времени на вопросы и ответы.

Недовольство выразилось в том, что представители народа ломали микрофоны, рвали документы, кое-кто даже забрался на стол в президиуме. В адрес заместителя председателя парламента Хариванша Сингха звучали весьма нелестные эпитеты, более подобающие улице, чем оплоту законотворчества.

Страсти не утихли даже после 15-минутного перерыва. Продолжить работу удалось только после того, как охрана образовала живой щит между президиумом и парламентариями.

Однако факт неподобающего поведения политической элиты страны во время заседания парламента не идет ни в какое сравнение с абсурдом, завершившим скандал. Под защитой живого щита из охранников и при неработающей системе голосования, два из трех спорных законопроектов были приняты верхней палатой парламента на основании устного волеизъявления.

В тот же вечер правительство объявило о временной приостановке действия парламентских мандатов 8 наиболее активных представителей оппозиции. В ответ на это парламентарии начали дхарну (буквально означает — сидение на пороге должника, до тех пор пока он не рассчитается). Восемь мятежных парламентариев разместились на лужайке перед входом в здание парламента Индии и остались там на всю ночь. Героизм момента немного ослабляло наличие машины скорой помощи, нескольких медицинских консультантов, прислуги и журналистов. Температура в Дели ночью падает до +27 градусов — жарковато, наверное, было спать без кондиционера.

Opposition MPs on Dharna at Parliament. We will not allow BJP Govt to crush our farmers' rights ! pic.twitter.com/hxPMPUS83P — Rohan Gupta (@rohanrgupta) September 21, 2020

Идиллическую картину из восьми депутатов, проспавших всю ночь на матрасах, утром дополнил дружеский жест того самого оскорбленного заместителя председателя парламента Хариванша — отправляясь на работу, он прихватил с собой пару термосов с чаем и печенье для бунтующих коллег. Ожидаемо, они отказались от угощения, обвинив его в «игре на публику». Этот поступок вызвал такое умиление в правящих кругах Индии, что даже Нарендра Моди счел нужным прокомментировать его в своем твиттере, назвав «примером гуманизма». Это не так мало, как может показаться, потому что многие проблемы национального масштаба — например, межрелигиозные стычки, зверские изнасилования, необоснованные аресты — никогда не попадали на страницы твиттера премьер-министра.

To personally serve tea to those who attacked and insulted him a few days ago as well as those sitting on Dharna shows that Shri Harivansh Ji has been blessed with a humble mind and a big heart. It shows his greatness. I join the people of India in congratulating Harivansh Ji. — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2020

Впрочем, соображения гуманизма не помешали Хариваншу Сингху обратиться с жалобой на оскорбительные высказывания оппозиционных парламентариев к президенту Индии Рамнатху Говинду.

В знак протеста против неуправляемого поведения парламентариев на заседании в понедельник, Хариванш Сингх объявил однодневную голодовку. Сегодня она закончилась.

Оппозиция покидает парламент

Утром во вторник оппозиция заявила, что будет бойкотировать заседания верхней палаты парламента Индии до тех пор, пока правительство не выполнит ряд требований. В первую очередь — восстановить статус восьми членов парламента, которые были изгнаны после бунта в понедельник. Остальные требования относятся к изменению принятых законов о фермерской деятельности.

В ответ на исход оппозиции из парламента, правящая партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) решила продолжать работу верхней палаты парламента без нее. БДТ поддержали ее политические союзники — партия «Джаната дал» (Объединенная), а также несколько региональных партий, которые оказывают поддержку правительству Моди по различным вопросам. За каких-то 3,5 часа в атмосфере дружеской солидарности были приняты 7 законов.

Без представителей оппозиции, верхняя палата парламента выглядит опустевшей.

Seven bills passed in Rajya Sabha today.

No Opposition ???????? pic.twitter.com/b07fUKybN8 — Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) September 22, 2020

К вечеру вторника оппозиция отказалась принимать участие и в работе нижней палаты парламента. Впрочем, это снова не смутило правящую партию БДП, которая продолжила заседание и приняла несколько законов.

Таким образом, сложилась беспрецедентная политическая ситуация — парламент работает без оппозиции, которая не может отказаться от претензий и просто вернуться. Законотворчество идет своим чередом и с каждым новым принятым законом усугубляется политический кризис.

Из-за чего все началось?

Протест по поводу трех законопроектов о фермерских хозяйствах напрямую связан с существовавшими до реформ правилами поддерживаемой минимальной цены (ПМЦ) и государственной системы распределения (ГСР).

Новые законы предполагают, что фермеры получат право заключать контракты с аграрными компаниями, переработчиками, оптовиками, экспортерами или крупными розничными торговцами на продажу будущей сельскохозяйственной продукции по заранее согласованной цене. Ожидается, что таким образом рыночные риски перейдут с фермеров на покупателей. Одновременно с этим, законопроект «О торговле фермерской продукцией и коммерции (стимулировании и упрощении процедур торговли)» направлен на то, чтобы дать фермерам свободу продавать сельхозпродукцию за пределами предписанных государством рынков (их называют манди). По словам правительства, таким образом, через конкурентные альтернативные торговые каналы произойдет стимулирование цен.

На поверхности все выглядит заманчиво, однако лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты противоречат интересам фермеров и их введение приведет к порабощению сельского хозяйства корпорациями.

Самые ожесточенные споры вспыхнули вокруг режима ПМЦ.

Оппозиция обвиняет правящую партию в том, что правительство Нарендры Моди движется к сворачиванию основанной на ПМЦ системы закупок сельскохозяйственной продукции. Отмена системы поддерживаемой минимальной цены ощутимо ударит по доходам фермерских хозяйств северных штатов Пенджаб, Хариана и отчасти Уттар Прадеш.

Выступление Моди

Как правило, премьер-министр Индии Нарендра Моди избегает выступлений, связанных с негативными информационными поводами, однако в случае с протестами фермеров он нарушил это правило и выступил с разъяснением.

Моди назвал эти реформы «переломным моментом» в истории индийского фермерского хозяйства и пообещал, что законопроекты не затронут сложившуюся систему минимальной гарантированной цены и в целом пойдут на благо отрасли.

I said it earlier and I say it once again:



System of MSP will remain.



Government procurement will continue.



We are here to serve our farmers. We will do everything possible to support them and ensure a better life for their coming generations. — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020

Однако это не ослабило накал страстей. Оппозиция немедленно припомнила правящей партии все предыдущие «великие экономические реформы», такие как деноминация и введение единого налога на товары и сервисы, которые негативно сказались на состоянии индийской экономики еще до пандемии коронавируса.

Что дальше?

Спорные законопроекты ушли на подпись к президенту Индии Раму Натху Говинду. Оппозиция обратилась к нему с призывом не визировать данные документы. Меморандум-обращение к президенту подписали лидеры самых различных политических партий, которые до этого едва ли могли представить работу в одной упряжке — от коммунистов до региональной бенгальской партии «Конгресс», и конечно же самой известной оппозиционной партии страны «Индийский национальный конгресс».

Однако гораздо сильнее, чем судьба фермерской реформы, в данном случае нас интересует вопрос о судьбе индийской парламентской демократии. Правящая партия БДП и лично премьер-министр Нарендра Моди любят ссылаться на демократическую форму правления в Индии как на показатель общих с Западом ценностей и на важное преимущество перед коммунистическим Китаем.

Не далее как в июне 2019 года, Нарендра Моди в своем твиттере писал:

«Демократия для нас — не просто система управления. Демократия — вековой этос Индии. Демократический темперамент — часть нашей культуры».

Democracy is not merely a system of governance for us.



Democracy is in India’s ethos for centuries. A democratic temperament is a part of our culture. pic.twitter.com/5hLd1tJBET — Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2019

События последних дней говорят о том, что в случае необходимости эта демократическая риторика может быть отброшена в сторону, а голоса недовольных попросту проигнорированы. Аналогичным образом БДП решала проблему общенациональных протестов в декабре и январе, когда по всей Индии проходили акции недовольства актом о поправках к закону о гражданстве. Однако игнорировать и подавлять студенческие марши это одно, а не обращать внимания на бойкот парламентской деятельности со стороны оппозиции — совсем другое.

Индия уверенно дрейфует в сторону установления авторитарного псевдо-демократического правления, что несомненно приведет к усилению недовольства оппозиционных партий и более масштабным акциям протеста. На фоне ухудшающейся ситуации с падением экономики и ростом безработицы, мирные уличные протесты могут быстро перерасти в кровавые столкновения. Политическая зима 2020 будет жесткой.