Москва, 22 сентября. Телеведущую Елену Малышеву обвинили в унижении россиянок и рекламе косметических процедур. Пользователи Сети раскритиковали сюжет о певице Валерии в программе «Здоровье».

Елена Малышева сняла сюжет о певице Валерии. В материале телеведущая попыталась выяснить секреты красоты артистки и ее способы ухода за собой. Общение между звездами проходило в непринужденной обстановке. Малышевой даже разрешили заглянуть в холодильник на кухне Валерии. Там были только пустые полки, постные щи, оладьи и рыбные котлеты.

Валерия рассказала, что следить за фигурой ей помогает самодисциплина. Она занимается физкультурой и не употребляет сахар.

Главным секретом молодости певицы оказалась косметика. Валерия заявила, что не пользуется дорогими средствами, а предпочитает бренды среднего ценового сегмента. Также звезда рассказала о косметических процедурах, которые помогают сохранять молодость. Этим она задела зрителей передачи.

«Самое главное обидеть нас, с маленьким доходом. Мы не можем ботокс сделать. Мы только огурцы на лицо, клубнику. Что растет на огороде, то и на лице», — возмутилась Любовь Любашкина.

«Забыла про доступ к качественной медицине. А так конечно, за молодостью стоит только самодисциплина», — иронизирует Вера Кузнецова.

Малышева подробно описала некоторые из подобных процедур, однако это вызвало гнев у зрительниц. Сравнение простых россиянок со звездной певицей назвали унижением и насмешкой.

«Не всем доступны эти процедуры. Зачем так унижать людей!» — пишет Ольга Савицкая.

«Миллионы русских женщин хотят выглядеть молодыми и красивыми, но у них нет такой возможности. Это просто унижение, можно сказать насмешка или плевок в лицо тем, кто живет от зарплаты до зарплаты», — написала valentina brikova.

Видео со звездной гостьей посмотрели более 23 тысяч раз.

Ранее Елена Малышева заявила о вреде косметики с алоэ вера. Она утверждает, что средства могут провоцировать развитие злокачественных новообразований.