Убийца Джона Леннона впервые объяснил мотивы преступления

Нью-Йорк, 22 сентября. Убийца участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен впервые объяснил мотивы преступления. Об этом сообщило Sky News.

На заседании комиссии по условно-досрочному освобождению Чепмен принес извинения вдове музыканта Йоко Оно и назвал свой поступок «подлым и довольно жутким». Чепмен отметил, что не считал Леннона плохим человеком. По его словам, он убил Леннона, поскольку искал славы.

«Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — объяснил Чепмен.

Заключенный признался, что, по его мнению, он заслуживает смертной казни, пишет НСН.

В 1980 году Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда музыкант вместе со своей супругой возвращался из студии. Стрелявшего обнаружили на месте преступления, он читал «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера и не собрался сбегать.

Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. Ранее преступнику в 11-й раз отказали в УДО.