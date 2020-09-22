Макаревич рассказал о своей пенсии

Москва, 22 сентября. Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Взгляду» назвал размер своей пенсии, отметив, что выплаты получает «довольно большие».

Музыкант признался, что не помнит точный размер пенсии. Но она высокая из-за звания народного артиста России и ветерана труда.

«По-моему, тысяч 26 [рублей] я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными. <…> Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда», — рассказал артист.

Макаревич добавил, что все его знакомые, вышедшие на пенсию, продолжают работать. Но трудятся не из-за нужды, а поскольку им «находиться на пенсии неинтересно».

Напомним, что Макаревич в конце прошлого года женился в четвертый раз. Его избранница — профессиональный историк и фотограф израильского происхождения, журналистка Эйнат Кляйн. Познакомились будущие супруги во время одной из поездок по Эфиопии. Свадьба состоялась в Яффе. В августе в очередном выпуске передачи «Смак» Макаревич познакомил зрителей с женой.

Ранее размер своей пенсии раскрыл актер Юрий Стоянов. Он рассказал, что получает 61 тысячу рублей с учетом надбавок и доплаты за звание народного артиста РФ. Однако в будущем размер его пенсии уменьшится, поскольку дочери исполнится 18 лет.