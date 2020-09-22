Экс-ведущая осудила участника «Дома-2» за отношение к беременной жене

Москва, 22 сентября. Бывшая ведущая проекта «Дом-2» и Instagram-модель Юлия Ефременкова осудила участника телестройки Валерия Блюменкранца за то, что он своим поведением спровоцировал экстренную госпитализацию беременной жены. Обличительный пост появился в Instagram экс-ведущей.

Бывшая телеведущая объявила о том, что супруга Блюменкраца Анна Левченко находится в больнице. Также после того, как они с мужем поссорились на свадьбе других участников «Дома-2», Левченко объявила о том, что подает на развод. Брак молодых людей длился всего полмесяца.

Ефременкова проанализировала произошедший скандал и пришла к выводу, что если мужчина еще не нагулялся, то ему не следует создавать семью и заводить детей. Instagram-модель призвала Блюменкраца сделать выводы из этой ситуации, так как он «по глупости» уже потерял одну семью, а сейчас рискует потерять и вторую. Ефременкова считает, что в подобных историях виновато исключительно незрелое сознание мужчины.

«Получается, что женщина — другая, а проблемы — те же!» — резюмирует Ефременкова.

Экс-ведущая уверена, что если Блюменкрац не проведет над собой колоссальную нравственную работу, то их союз с Левченко обречен. При этом она отметила, что считает человеческую натуру неизменной — «тешить себя иллюзиями, что он при Маньке гулял, а при мне не будет — это глупо». Все же Instagram-модель не исключает счастливого исхода событий, который возможен только при переосмыслении приоритетов и правильном выборе.

«Человек может изменить свою жизнь и отношение к своим близким только по собственной инициативе, переосмыслив свой опыт и трезво оценив свои поступки. Тут на чаше весов — либо семья, ребенок и жена либо друзья и гульки. И каждый выбирает свой путь сам», — подытожила Ефременкова.

Стоит отметить, что бывшие участники и телеведущие «Дом-2» постоянно находятся в эпицентре скандалов. Ранее экс-участница телепроекта Александра Артемова рассказала о том, что ее муж Евгений Кузин, с которым они завязали отношения на телестройке, начал регулярно выпивать с консьержкой. Позже обнаружилось, что связь Кузина с пожилой привратницей куда прочнее, чем предполагалось вначале.