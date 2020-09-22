Театры России и зарубежья покажут спектакли по пьесам Мартина МакДонаха

Пермь, 22 сентября. Двенадцать российских и восемь зарубежных театров в рамках международного фестиваля покажут спектакли по пьесам ирландского драматурга Мартина МакДонаха, сообщает корреспондент ФАН.

Знаменитый театр «У Моста» с 1 по 7 октября приглашает ценителей тонкой и удивительной драматургии «гениального ирландца» на IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха в Пермь. Это единственный в мире фестиваль, посвященный театральной стороне творчества культового кинорежиссера и драматурга современности.

Мероприятие зародилось по замыслу художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова, открывшего МакДонаха России и поставившего восемь его пьес на сцене своего театра. С 2014 года своими версиями трактовок произведений ирландского драматурга делятся на площадках фестиваля театры со всего мира.

В этом году в программе фестиваля — 24 спектакля, поставленных по пьесам МакДонаха, которые покажут 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран.

На одной сцене в Перми выступит театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), а также театры «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театра им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), «The Театр» (Уфа).

Также на фестиваль планируют приехать актеры Минского областного драматического театра (Белоруссия, Молодечно) и украинского театра-студии «Серебряный остров» (Киев).

В онлайн-формате свои спектакли по пьесам МакДонаха представят театры из европейских стран: ирландский театр «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт), испанский театр «T.A.P.A.S teatro» (Севилья), голландский театр «Orange Theatre» (Амстердам), испанский театр «Teatro PezKao» (Сарагоса), эстонский театр «Tammsaare Teater» (Таллин), итальянский театр «ariaTeatro» (Тренто).

«В день открытия фестиваля театр «У Моста» также представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле», а в дни фестиваля «У Моста» традиционно покажет свои лучшие постановки по пьесам Мартина МакДонаха», — обещают организаторы.

Программа фестиваля насыщенная: запланированы встречи с труппами театров, практические занятия с участием приглашенных театральных критиков, мастер-классы и творческие лаборатории для актеров и режиссеров, круглые столы и дискуссии.

Отметим, с 2014 года в Международных фестивалях Мартина МакДонаха приняли участие театральные коллективы из 19 стран, было показано 57 спектаклей.