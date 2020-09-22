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Нагрузившую дочь занятиями Гагарину отругали за лишение ребенка детства

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Нагрузившую дочь занятиями Гагарину отругали за лишение ребенка детстваМосква, 22 сентября. Пользователи Instagram отругали певицу Полину Гагарину за то, что она чрезмерно нагружает свою трехлетнюю дочь Мию, лишая ее детства. По их мнению, артистка перегибает с занятиями для девочки, из-за чего становится похожа на беспощадного родителя вроде продюсера Яны Рудковской или ее супруга фигуриста Евгения Плющенко. 

В своем аккаунте в соцсети Гагарина во вторник опубликовала пост, где сообщила, что проводила дочку в садик. Она также поделилась, что у девочки там появилось дополнительное занятие — танцы. Певица решила узнать у подписчиков, как они относятся к тому, что дети в свои годы уже имеют «целое расписание».

«Проводила в сад мою булочку. Миюша там как рыба в воде! Еще и танцы добавили. В общем, целое расписание. Как вы относитесь к занятости детей в трехлетнем возрасте? Стоит ли их загружать?» — написала она в публикации.

Мнения фолловеров резко разделились: одни в комментариях написали, что не видят ничего плохого в занятости ребенка, если она приносит ему радость. Другие выступили категорически против многочисленных секций и кружков, подчеркнув, что все они лишают малыша детства.

«Нет не стоит… Дайте детям детством насладится», — призвала певицу zaitseva1997.

«Я против, я за детство. Занятия — да, но без фанатизма», — высказалась в Сети tatianakrasovskaia1.

«У ребенка должно быть детство», — констатировала ulianovsksvetlana.

«Нет, не надо. Детство не заметит», — предупредил пользователь 77sergic.

«Лишнее это все! Зачем лишать детства ребенка?! Вы как Плющенко», — укорила артистку liudmila.5779. 

«Детей всегда стоит загружать. Иначе они загружают себя сами — как правило, чем попало», — отметила stasyadronevski.

«Их стоит не загружать, а занимать чем-то интересным обязательно», — пояснила marina_sergee. 

Источник: Instagram
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