Политолог Выдрин назвал США причиной глобальных потрясений в мире

Москва, 22 сентября. США, где вскоре состоятся президентские выборы, станут причиной глобальных потрясений в мире. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию «Украина.ру».

Напомним, что 3 ноября 2020 года в США должны пройти выборы главы Белого дома. Избирательный процесс организован на фоне крупного кризиса в стране, связанного с пандемией коронавирусной инфекции и масштабными беспорядками, вспыхнувшими в американских городах из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Выдрин, комментируя сложившуюся в стране ситуацию, выразил мнение, что мировые глобальные потрясения в мире начнутся именно с США, где совсем скоро будет избран новый президент. Он указал на «обратную сторону» мирового лидерства Вашингтона.

Политолог заметил, что США предпринимали активные попытки играть роль первой державы мира, однако совершили слишком много политических ошибок, не обратив внимание на серьезные риски.

«Штаты слишком упорно цеплялись за роль «первой державы мира». Не понимая, что роль лидера — это не только привилегии, пироги и пышки, но и первостепенные риски. Соответственно, глобальные изменения, потрясения в мире начнутся (или уже начались) именно с них», — резюмировал эксперт.

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