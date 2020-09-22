Сатановский связал «наезды» Украины на РФ с появлением «Речи Посполитой»

Москва, 22 сентября. Украина, фактически отказавшись выполнять условия Минских соглашений, пытается вписаться в некий новый антироссийский альянс, состоящий из стран Восточной Европы. Об этом рассказал известный российский политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч», сообщает «Украина.ру».

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде. Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые ранее в формате «нормандской четверки», требуют серьезных изменений. Кроме того, украинские власти, по его словам, не станут прописывать в конституцию особый статус для Донбасса.

Сатановский обратил внимание на нарастающую опасность для России, исходящую от соседних государств, а также объяснил, какую роль в этой ситуации играет Киев. Он указал, что Киев, уже похоронил Минские соглашения и пытается активно «наезжать» на Россию и Донбасс, используя партнерские отношения со странами Восточной Европы. Украина фактически пытается вписаться в некий новый антироссийский альянс, состоящий из таких стран как Польша, Литва, Латвия и Эстония.

«Опять же, на Украине Минские соглашения похоронили и явно наезжают на Донбасс. Да и на Россию. Польша, Литва, Украина… Где-то сбоку Латвия с Эстонией подвякивают. Новая Речь Посполитая явно становится в позу – и это очевидным образом антироссийский альянс», – резюмировал политический эксперт.

Ранее Сатановский обратил внимание на опасность возникновения полномасштабных боевых действий, которые могут вспыхнуть между Россией и Западом. Поводом для военного конфликта могут стать новые антироссийские санкции, введенные из-за дела о фейковом отравлении Алексея Навального.