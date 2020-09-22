Виктор Мураховский: Никакого чудо-оружия у США нет и быть не может

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает таким мощным и современным ракетным оружием, о котором президентам России и Китая приходится только мечтать. И, якобы, это стало возможным благодаря усилиям Трампа — на военные расходы было выделено рекордных 2.5 трлн долларов.

На эти слова я хотел бы ответить старым еврейским анекдотом: муж приходит к жене и печально говорит, что сосед, мол, говорит о своих рекордных показателях в постели. А жена ему и отвечает: «Ну и что? И ты говори».

А если серьезно, то в этих словах Трампа, кроме бахвальства, я ничего не вижу. Да, о рекордных ассигнованиях министерства обороны США мы все знаем — но не более того. О каком таком супероружии говорит президент США — мне неизвестно, да и сам он почему-то его не называет. И я вам скажу, почему.

Ничего конкретного в словах Трампа не прозвучало. Если мы будем говорить о стратегических ракетных силах, то, что касается России и Соединенных Штатов, они находятся в равновесии, которое определено договором о стратегическом наступательном вооружении ОСНВ-3.

Что же касается американской супер-пупер ракеты, о которой так любит рассуждать и которой хвастается Дональд Трамп, то в этих словах нет никакой конкретики. Я знаю об американских разработках гиперзвукового оружия. Но там никакой такой ракеты не просматривается.

И, насколько мне известно, нет у американцев никакой лаборатории на Марсе, где они бы могли вести секретные и бесплатные разработки и испытания такой супер-пупер ракеты и другого мега-оружия.

Что же касается самих разработок американской гиперзвуковой ракеты, то, в отличии от США, у нас уже стоит на вооружении два комплекса. Это «Авангард» и «Кинжал». И разработки различных комплексов, таких, как, например, «Циркон», еще идут.

В США же только летные испытания одного изделия запланированы на 2022 год, а другого — на 2023. А состояние оперативной готовности, то есть, поступление в войска, у них запланировано только после 2025 года.

И при этом ни одна из программ, в рамках которых в США создаются ракеты для армии, флота и авиации, не предусматривает стратегическую дальность для этих образцов.

Скажем так, это ракеты для ближнего боя. Поэтому, если нет конкретных цифр, названий, данных — не имеет смысла говорить о каком-то невероятном американском оружии.

На данный момент я просто не вижу у Соединенных Штатов никакого чудо-оружия.