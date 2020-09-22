Полиция Турции арестовала банду торговцев человеческими органами в Стамбуле

Стамбул, 22 сентября. В Турции арестованы несколько человек за незаконную продажу человеческих органов. Среди задержанных оказались граждане Украины и Казахстана.

Как сообщает HaberTurk, банду торговцев задержали в Стамбуле. По данным полиции, злоумышленники обратились в Комитет по этике за разрешением на трансплантацию органов. Их документы вызвали подозрение у сотрудников ведомства, в связи с чем они передали информацию правоохранителям. Последние провели проверку, в результате которой возбудили уголовное дело.

По словам источника издания, изначально торговцы назвали поставщиками своих родственников и друзей. Однако позже выяснилось, что это не так: в ходе обыска квартир подозреваемых полиция обнаружила множество материалов для изготовления поддельных документов на продажу органов. Примечательно, что в числе арестованных оказались граждане других стран — трое из Ирака, двое из Казахстана и Украины.

В конце августа Федеральное агентство новостей сообщало о другом случае неквалифицированной медицинской помощи в Турции, когда врачи изуродовали тело пациентки. Англичанка Шеннон Дэвис приехала в Стамбул, чтобы сделать пластическую операцию. Впрочем, местные врачи лишь усугубили проблему девушки. При этом за хирургическое вмешательство пострадавшая отдала пять тысяч футов стерлингов (около 500 тысяч рублей. — Прим. ФАН).