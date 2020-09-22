Турецкие врачи рассказали о высоком уровне заболеваемости коронавирусом

Москва, 22 сентября. В Турции может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили местные медики. Ситуацию описали журналисты Deutsche Welle.

Турецкие медики готовятся к резкому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявили представители медицинской ассоциации страны. Эксперты подчеркнули, что неоднократно настаивали на введении более жестких ограничительных мер.

Увеличение количества пациентов ожидают в связи с сезонными заболеваниями.

«Мы войдем в сезон гриппа с очень большим числом пациентов. Теперь нас ждет «цунами». Мы входим в этот период с высоким уровнем инфицирования», — говорится в сообщении медиков.

Представители ассоциации раскритиковали власти Турции за нерасторопность введения новых ограничительных мер. Утверждается, что реальные показатели заболеваемости снижаются.

Ранее турецкие врачи заявляли о недостаточных мерах поддержки со стороны властей. Это привело к массовому заражению медицинского персонала. Постоянный рост заражений подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.