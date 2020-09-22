Водянова опубликовала фото и видео со свадьбы в Париже

Париж, 22 сентября. Известная российская актриса и супермодель Наталья Водянова поделилась с фанатами в Instagram фото и видео со свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.

На ролике молодожены запечатлены после церемонии бракосочетания, которая состоялась в парижской мэрии. Как передает НСН, на торжестве присутствовала мэр города Анн Идальго, которая решила лично поздравить влюбленных.

Предложение руки и сердца бизнесмен сделал еще в феврале прошлого года на родном для Водяновой русском языке, что очень ее тронуло. Пара вместе уже девять лет и воспитывает сыновей Максима и Романа, пишет «Культуромания».

Брак с Арно стал для Водяновой вторым. Модель была супругой британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана, которому подарила дочь и двух сыновей, напоминает «Газета Кемерова». В 2011 году Водянова объявила, что они больше не живут вместе.

Отметим, что фанаты пришли от фотографии и видео с торжества в полнейший восторг. Они осыпали знаменитость комплиментами, веселыми смайлами и пожеланиями вечной любви, гармонии в браке и благополучия. Причем интернет-пользователи обращались к Водяновой и Арно на разных языках.

«Поздравляем!!! Вы прекрасны!!! Пусть все в вашей жизни будет чудесно!!!» — написала akulovajuliaart.

Ранее популярная певица Анна Седокова опубликовала снимки со свадьбы с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Замуж артистка вышла в платье за полмиллиона и фате.