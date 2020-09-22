Украинский мэр поклялся на Библии, что не зарабатывает на тротуарной плитке

Киев, 22 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что он и его родственники не имеют отношения к коррупционным схемам с тротуарной плиткой, передает НикВести.

Один из журналистов поинтересовался у мэра, кому именно принадлежит идея укладывать на улицах Николаева серую тротуарную плитку. После этого градоначальник достал Библию и начал клясться.

«Я ожидал этого вопроса. Я взял с собой Библию… Кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и перед богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит и не принадлежал ни один завод по производству брусчатки или плитки», — сказал Сенкевич.

Он также добавил, что замена асфальта на плитку является «мировой тенденцией», так как аналогичным путем пошли многие города в Европе. Сенкевич подчеркнул, что использование плитки позволяет в кратчайшие сроки и безболезненно для инфраструктуры производить ремонтные работы подземных коммуникаций, передает «Ридус».

Стоит отметить, что в 2019 году Сенкевич инициировал реконструкцию главной городской площади Николаева. Стоимость проекта составила 105 миллионов гривен (более 282 миллионов рублей). В ходе реконструкции площадь обложили серой тротуарной плиткой, которая оказалась некачественной и вскоре начала рассыпаться.