Украинцев разгневал запуск Wildberries с футболками с Путиным в продаже

Киев, 22 сентября. Украинцев разгневал запуск в стране крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries, поскольку они обнаружили, что в нем можно приобрести сувенирную продукцию с символикой РФ и СССР и изображениями президента РФ Владимира Путина. Один из граждан в связи с этим опубликовал на своей странице в Facebook пост.

Wildberries имеет обширный каталог разного рода товаров, в том числе с «вражескими» для Украины элементами — символикой России и СССР, российских силовых ведомств, военных подразделений и даже портретами российского лидера. Это пришлось не по вкусу многим украинцам.

«Наконец-то! А так мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивки Путина. А может, вы хотите футболку российской полиции? Или ВДВ? Все здесь! И цены — в гривнах!» — написал в Facebook Антон Ходза, назвав доступ подобных товаров «предательством».

Он также призвал украинских партнеров Wildberries объяснить, действительно ли они доставляют подобную продукцию в страну, и потребовал от Службы безопасности Украины обратить внимание на данный казус.

В комментариях к посту негодование Ходзы разделили многие пользователи.

«Вот, нам еще их лапти не завозили», — высказался Виталий Король. «Антон, разделяю ваш праведный гнев», — поддержал автора публикации Влад Гурковский. «Очередной гвоздь в гроб Зеклоуна», — отметил Mike Stark.

Ранее стало известно, что доля книжных изданий на русском языке на Украине превышает объем экземпляров на национальном и составляет примерно 50−70%. В одной из самых крупных украинских книжных торговых сетей «Книгарня Ye» заявили, что данную проблему нельзя игнорировать.