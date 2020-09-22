Профессия автомобилиста сама по себе похожа на праздник: много движения, общения, хороших и разных впечатлений — словом, тем, кто трудится за баранкой, скучно не бывает! Но, как и положено в любой уважаемой профессии, у автомобилистов тоже существует своя праздничная дата — День работника автомобильного и городского транспорта.

День автомобилиста 2020 года: какого числа он отмечается? Так как под эту праздничную дату официально отведено последнее воскресенье месяца, в этом году он отмечается 25 октября. В День автомобилиста 2020 мы традиционно поздравляем не только тех, кто проводит свои рабочие будни за рулем общественного транспорта — автобусов, трамваев, троллейбусов, такси, а также водителей грузовиков, но и тех, кто помогает обслуживать весь этот транспорт — механиков, автослесарей, и тех, кто его создает — автоконструкторов и инженеров.

История возникновения праздника

День автомобилиста в России стал официально отмечаться с 1976 года, как и положено было тогда в Советском Союзе, строго после принятого указа «О дне работников автотранспорта». Позже, в 1980 году, праздничная дата была переименована новым указом в «День автомобилиста».

В 1996 году к автомобилистам присоединились дорожные рабочие, и праздник стал называться «День работников автотранспорта и дорожного хозяйства». Но через четыре года праздничные даты дорожников и автомобилистов вновь разнесли на разные дни: в 2000 году правительство приняло решение, что дорожникам нужно отдать под праздник третье воскресенье октября, а автомобилистам — четвертое.

Последнее нововведение коснулось праздника в 2012 году: день шофера стал еще и праздником сотрудников общественного транспорта. С этого момента в России празднуют «День работника автомобильного и городского транспорта», или просто «День автомобилиста».

Шофер — профессия уважаемая​​​​​​​

Слово «шофер» французского происхождения, оно означает «истопник» (chauffeur), ведь, как вы уже догадались, первые автомобили, для того чтобы они поехали, в буквальном смысле топили углем и дровами. Много лет прошло с тех пор, и автомобили постепенно переходят на экологические зарядные устройства, но термин «шофер» все еще присутствует в современной речи.

Первые шоферы полностью обслуживали автомобиль сами: готовили к поездке, следили за технической исправностью, а в случае необходимости — ремонтировали. Водить первые авто было крайне сложно: тугие педали и такой же тугой руль требовали основательной физической подготовки. Сам путь, то есть дороги или даже вернее – направления, тоже были как современные сафари: любая кочка могла прервать поездку надолго. Наверное, поэтому девушки не спешили сесть за руль, и первых автоледи история запомнила по именам.

Сегодня шофер — это человек, который лишь управляет транспортным средством. А неполадки устраняют специально обученные автомеханики и автослесари. Однако именно такой «тандем» и обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта.

Как стать водителем?

Профессия автомобилиста была и остается очень востребованной. Нет ни одной сферы современной жизнедеятельности, где бы не были заняты водители. Считается, что человек, имеющий водительское удостоверение, уже может себя прокормить. Однако все желающие управлять транспортом, особенно общественным, проходят тщательное медицинское обследование. Кроме того, работа водителя подразумевает ряд профессионально обязательных качеств и навыков — это и высокая концентрация внимания, и стрессоустойчивость, и быстрая реакция в сложных ситуациях на дороге.

Профессии водителя не зря посвящено так много песен, особенно в период Великой Отечественной войны. Ведь от сноровки и мужества фронтовых водителей зависели жизни и солдат, и мирных жителей. Профессионализм ковался прямо в бою. Шоферам посвящено немало песен тех лет, в которых перед нами представал крепкий парень в ушанке или кожаной кепке, лихо закладывающий виражи. Именно к такому герою и было обращено знаменитое: «Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер!»

Интересные традиции празднования Дня автомобилиста

Праздник День автомобилиста можно считать народным уже потому, что профессия эта плотно связана со всеми сферами нашей жизни: на работу — на автобусе, в гости — на такси, а если вдруг вы заболели — на помощь поспешит скорая.

Однако у этой даты есть и своя «официальная» часть, когда работников автосферы поздравляют начальство, политики, представители власти и известные люди. Лучшие сотрудники автотранспортных и грузовых компаний получают подарки, премии, грамоты. Организуются праздничные мероприятия, концерты. Эти традиции не меняются из года в год, поэтому неважно, какого числа отмечается день шофера: в 2020 году лучших из них будут неизменно чествовать.

Что же касается неофициальной части торжества, то во многих уголках страны в эти дни проводятся различные автошоу с участием ретро-автомобилей, выставки, автопробеги, гонки. На показах частных коллекций можно увидеть интересные автомобильные экземпляры разных лет и комплектаций, а также созданные по индивидуальным проектам авторские модели автомобилей, которые нечасто выходят в свет. На некоторых из них даже можно прокатиться. А если вы начинающий автолюбитель, то на мастер-классе вам расскажут о внутреннем устройстве авто.

Также в народе очень популярен так называемый «дворовый» автотюнинг, когда при помощи подручных средств местные «Кулибины» совершенствуют свое транспортное средство до неузнаваемости. В День автомобилиста владельцы подобных тюнингованных авто устраивают собственные соревнования, на которых победители получают самый главный приз — приз зрительских симпатий.