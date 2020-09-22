Российские Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии

Москва, 22 сентября. Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Полет российских самолетов выполнялся в рамках совместных учений под названием «Славянское братство — 2020» с аэродрома Энгельс. Летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий тактической группы на земле.

Ранее на полигон Гожский под Гродно прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения ВДВ России. А на полигон Брестский — десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

Военные в ходе маневров отрабатывают задачи по высадке из вертолетов, блокированию населенного пункта, а также уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Совместные тактические учения белорусских и российских военных стартовали 14 сентября. Как объясняли в Минобороны РФ, они посвящены контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран. В маневрах принимают участие более 800 военнослужащих, а также порядка 170 единиц военной техники.

Ранее сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса. Самолеты находились в воздухе более 25 часов, преодолели свыше 20 тысяч километров.