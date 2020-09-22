Вирусолог опроверг появление антител к COVID-19 после лихорадки денге

Москва, 22 сентября. Лихорадка денге не оказывает влияния на формирование иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, передает Радио Sputnik.

Ранее американский ученый Мигель Николелиса предположил, что перенесшие лихорадку денге люди могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Бутенко опроверг данное утверждение, отметив, что между лихорадкой денге и коронавирусом нет связи.

«Между вирусами этих семейств отсутствует антигенное родство, что могло бы служить фактором, влияющим на перекрестные иммунитеты между этими инфекциями. Оно полностью отсутствует, поэтому исключена такая возможность», — пояснил вирусолог.

Он также добавил, что статистика заболеваемости коронавирусом в странах, где распространена лихорадка денге, не подтверждает предположения Николелиса.

«Везде с «успехом» болеют люди, несмотря на то, что иммунная прослойка к вирусу денге очень значительна – и в Бразилии, и на Кубе, и в других странах Латинской Америки это типичная инфекция, которая широко распространена. Поэтому лихорадка денге не ограничительный фактор», — подчеркнул Бутенко.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием, которое вызывает интоксикацию, а также боли в мышцах и суставах. Кроме того, заболевание сопровождается появлением сыпи и увеличением лимфатических узлов. Жертвами лихорадки ежегодно становятся более 20 тысяч человек.