Сын Никаса Сафронова поделился эффективным способом обольщения женщин

Москва, 22 сентября. Музыкант Лука Затравкин назвал главные правила общения с женщинами. Эффективным способом обольщения сын художника Никоса Сафронова поделился с изданием News.ru.

Музыкант Лука Затравкин уверен, что в общении с женщинами главное избавиться от внутренних комплексов и «зажимов». Внешний вид и состояние здоровья не могут стать поводом как для ненависти, так и для всеобщей симпатии. В этом музыкант, который весит больше 200 килограммов, убедился на собственном опыте.

«Невозможно угодить всем. Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека», — сказал музыкант.

Также Затравкин заметил, что многие мужчины пренебрегают уважением к представительницам прекрасного пола. Зачастую это приводит к нарушению связей. Между партнерами устанавливаются дружеские отношения, хотя предполагалась совершенно иная связь. Это, по мнению Затравкина, отталкивает женщин.

Также музыкант развеял миф о завышенных требованиях со стороны женщин. Зачастую мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами.

«Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход», — поделился советом Затравкин.

Главным секретом обольщения женщин Затравкин назвал способность мужчины выражать свою заботу и любовь. Остальное, отметил пианист, дело практики.

«Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом. Почему-то меня любят», — похвастался пианист.

Ранее Лука Затравкин сообщал о намерении поправиться до 250 килограммов. Такую цифру он назвал «весом половозрелого льва», и заявил, что в душе ощущает себя именно этим хищником.