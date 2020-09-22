Певица Афина ответила Ваенге после ухода с проекта «Голос 60+»

Москва, 22 сентября. Эстрадная певица Афина Делиолиниди ответила на заявление Елены Ваенги о «блате» после ухода с проекта «Голос 60+». Об этом рассказало интернет-издание Newinform.

В одном из туров слепых прослушиваний на участие в телешоу «Голос 60+» на Первом канале приняла участие певица Афина Делиолиниди из Санкт-Петербурга. На суд жюри исполнительница представила песню Dov'è l’amore. Однако певица не произвела должного впечатления, и никто из судей не повернулся к ней. Состав жюри был неизменным: Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко и Гарик Сукачев.

Как отметила Елена Ваенга, которая была давно знакома с Делиолиниди, поворачиваться она не стала, так как это было бы «блатом». Кроме того, певица отметила, что композиция, которую выбрала участница проекта, неудачна и она не позволила раскрыть весь потенциал Афины как певицы.

После провала на шоу Делиолиниди на своей странице в Instagram выложила откровенный ролик, где рассказала про свои прежние отношения с Еленой Ваенгой. В своем обращении она вспомнила, что когда-то помогала в то время еще неизвестной артистке с покупкой машины. Делиолиниди припомнила Ваенге и песню о сестре, которую та должна была написать своей подруге, но продала другой исполнительнице.