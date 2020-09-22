Брутер назвал виновного в «унижении» Польши Белоруссией

Польша получила запрет на ввоз своих товаров в Белоруссию в ответ на свое поведение в отношении Минска, а потому обижаться полякам нужно только на себя. Об этом заявил политолог Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Эксперт назвал виновного в «унижении» Польши Белоруссией, о котором сейчас говорят СМИ. По мнению Брутера, виновата сама Польша — Варшава первой заявила, что собирается ввести санкции против Минска. В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл государственную границу страны для польских товаров.

Польские СМИ ранее разразились волной возмущения: по информации Gazeta Wyborcza, белорусская таможня ввела «беспрецедентные меры». Минск, как сообщает пресса, ввел запрет на ввоз самых разных продовольственных и бытовых товаров из Польши. Под него попадает огромный перечень продукции: от кофе до туалетной бумаги.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что в этой ситуации Варшаве следует обижаться на себя.

«Поляки привыкли хозяйничать в Белоруссии — больше им хозяйничать в Белоруссии никто не даст. Собственно, они на это обижаются, а обижаться надо на себя, потому что их поведение и предопределило реакцию белорусской стороны. Не надо себя так вести — тогда такой реакции не будет. Они сейчас могут обижаться на все, что угодно, но отыграть ситуацию назад уже невозможно. И очень хорошо, чтобы они это поняли», — сказал Владимир Брутер в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт отметил, что вес торгово-экономических отношений Белоруссии и Польши для Минска не очень важен, равно как и для Варшавы. Рассматривать эти отношения нужно с политической точки зрения.

«В польской экономике [вес торгово-экономических отношений Польши и Белоруссии] не очень важен, в белорусской тоже без него можно обойтись. Белорусы без всяких проблем с этим справятся. Вопрос в том, что с точки зрения политической для Польши это было важно. Это было важно и для Лукашенко — он демонстрировал этим многовекторность. С многовекторностью придется заканчивать. С тем, что Польша является неким ключом к тому, чтобы Запад попробовал овладеть ситуацией в Белоруссии, думаю, тоже надо заканчивать», — считает Владимир Брутер.

По мнению политолога, Польша создала ситуацию с запретом на ввоз своих товаров в Белоруссию практически собственными руками. В Минске ранее уже констатировали, что Варшава внесла свой вклад в дестабилизацию обстановки в Белоруссии.

«Думаю, что поляки это сделали сами — никто не виноват в том, что им пришлось пережить определенное унижение, о котором они сейчас говорят. Когда силовой запрет введен со стороны Белоруссии на поставку товаров, это очень неприятно. Но когда Польша собирается ввести санкции против Белоруссии, это тоже очень неприятно. Польские действия были первыми, а все, что они получили, — они получили в ответ», — резюмировал Владимир Брутер.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии по стране прошла волна протестных акций. Поводом для них стала победа на выборах Александра Лукашенко. По мнению Минска, протесты в Белоруссии координировались из Чехии, Польши, Литвы и Украины.