Темникова показала кота за 1 млн рублей

Москва, 22 сентября. Певица Елена Темникова похвасталась домашним питомцем — котенком самой дорогой в мире породы саванна-f1. Снимки и видео с новым членом семьи артистка опубликовала в Instagram.

Экс-солистка группы Serebro рассказала, как у них с мужем появилось желание привести в дом четвероногого друга. По словам певицы, ее супруг однажды запустил в квартиру бездомного котенка — «его напомнили молоком, он побегал, поиграл и ушел дальше».

После такого знакомства Темникова с мужем буквально загорелись желанием приобрести собственного домашнего питомца. Их выбор пал на самую дорогую породу кошек в мире — стоимость саванна-f1 имеет минимальный порог в 1 млн рублей.

«Порода сложная, таких котят в наличие практически никогда нет, надо ждать. Нам просто повезло. Приехали смотреть одного, но влюбились в другого. Он был забронирован для переезда в Швейцарию, но из-за закрытых границ улететь не успел. В общем, поговорили с покупателями и они согласились ждать следующего. А нам теперь теперь хочется второго», — призналась певица.

Артистка сравнила своего нового питомца, которого назвали Наоко, с реактивным самолетом — «прыгает и летает кругом». Также певица рассказала, что котенок очень активен и пока совершенно не любит сидеть на руках. Еще одной необычной особенностью маленького друга породы саванна является то, что он совершенно не боится воды.

Елена Темникова может позволить себе такого дорогого домашнего питомца — недавно она вошла в рейтинг Forbes из блогеров, которые больше всех зарабатывают в Instagram, вместе с боксером Хабибом Нурмагомедовым, артисткой Анной Хилькевич, музыкальным продюсером Яной Рудковской.