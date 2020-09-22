Мамам в декрете станет легче получать дополнительное образование

Москва, 22 сентября. В России могут упростить получение дополнительного профобразования для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ФАН.

Законопроект был внесен в Госдуму вице-спикером палаты Ириной Яровой. Парламентарий предлагает возложить на службы занятости обязанность обеспечивать женщин, воспитывающих детей до трех лет, направлением на учебу. Речь идет о востребованных на рынке труда специальностях. Отмечается, что молодые мамы смогут обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Как отмечается, законодательная инициатива существенно расширяет право женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, реализовать возможности по совершенствованию своих профессиональных навыков. По словам автора новеллы, это повышает востребованность специалиста на рынке труда.

«Таким образом, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком станет для женщины возможностью для расширения горизонта будущего. Молодая мать, если у нее будет такое желание, сможет беспрепятственно и комфортно получить дополнительное образование», — сказала Ирина Яровая.

Она отметила, что службы занятости «должны помогать гражданам, а не выполнять роль статиста».

Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и соцполитике.