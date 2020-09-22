Агента СБУ поймали в ЛНР

Луганск, 22 сентября. Сотрудники министерства госбезопасности ЛНР поймали жителя Луганска, который, по данным ведомства, был агентом Службы безопасности Украины и собирал сведения о Народной милиции республики. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР, пишет РИА Новости.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу», — рассказал представитель ЦВО ведомства.

Задержали жителя Луганска при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений НМ ЛНР.

По данным МГБ, в этом году кураторы из СБУ поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции республики с целью сбора и передачи информации, «составляющей государственную тайну».

Задержанный рассказал, что СБУ вербует подростков для выполнения заданий на территории республик Донбасса. По его словам, за добытую им информацию его обещали устроить на работу в спецслужбы по достижении 18 лет. Лилипу отметил, что в какой-то момент решил прекратить передачу сведений, но стал получать угрозы в свой адрес и в адрес родственников, передает «Украина.ру».

На Украине с 2014 года идет гражданская война. Шесть лет назад киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в столице в феврале.