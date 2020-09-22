Борисова пристыдила Волочкову за «позорное» поведение на видео с Джигурдой

Москва, 22 сентября. Телеведущая Дана Борисова заявила, что балерине Анастасии Волочковой нужно обращать внимание не на слова окружающих, а на свое «позорное» поведение. Об этом пишет издание NewInform.

Бывшая прима Большого театра оказалась в центре скандала после появления в Сети видео с Никитой Джигурдой. Вероятно, Волочкова была в нетрезвом состоянии.

Борисова раскритиковала поведение балерины, поскольку та позволила Джигурде слишком много.

«Я говорю о видео с Никитой Джигурдой, где он трогает ее за интимные места изо всех сил. Позорище», — заявила телеведущая.

Ранее Борисова пошутила, что Волочкова не отдыхала в Турции, а работала аниматором. По ее словам, звезда согласилась на эту работу, потому что там предлагали «на халяву» алкоголь и креветки.

В ответ на это Волочкова подала в суд иск против Борисовой за публичные оскорбления, которые наносят вред ее деловой репутации. Она требует от телеведущей миллион рублей компенсации и хочет услышать от нее публичные извинения.

Ранее сообщалось, что поклонников возмутил ролик с Джигурдой и Волочковой, на котором звезды разыгрывают свой вариант сказки «Аленький цветочек».