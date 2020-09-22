Экс-депутат Рады Журавко сравнил протесты в Белоруссии с Майданом

Москва, 22 сентября. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сравнил протестные акции, проходящие в Белоруссии, с Майданом. По его мнению, жители страны разрушают государство. Об этом бывший нардеп рассказал корреспонденту «ПолитЭксперта».

Алексей Журавко оценил высказывание экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о непрекращающихся протестных акция в стране. Экс-нардеп уверен, что если создавать в стране правильное настроение, то протесты скоро закончатся. Журавко подчеркнул, что людям нужны деньги на содержание семей.

«И если этот процесс продолжится и подкрепится тем, что будут заработные платы вовремя выдавать, производства будут работать, власть правильно среагирует, то этим акциям будет конец», — предположил Журавко.

Он также отметил, что подобные тактики координирования протестных акций наблюдал во время Майдана на Украине. Тогда, считает Журавко, власть слишком мягко обошлась с организаторами акций, что привело к разрушению экономики. Сейчас подобным занимаются жители Белоруссии, уверен бывший депутат.

«Я, как человек переживший Майдан и то вранье, которое шло со стороны Европы и США, так называемое демократическое вранье, считаю, что реагировать на все это нужно очень жестко. Такие провокаторы должны сидеть в тюрьме», — подытожил Журавко.

Ранее Журавко призывал белорусских силовиков подавлять протесты.

Митинги и протестные акции в Белоруссии начались после объявления первых итогов президентских выборов. Граждане, несогласные с результатами, вышли на улицы крупных городов Белоруссии. Напомним, по официальным данным ЦИК республики 80,1% голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко.