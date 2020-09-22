Минобороны Белоруссии назвало цель совместных с Россией учений

Минск, 22 сентября. Второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство-2020» демонстрирует способность военных отразить внешнюю агрессию против Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что 22 сентября в Белоруссии стартовал второй этап учений «Славянское братство» с участием российских и белорусских военных.

«Целями данного учения являются: демонстрация способности и готовности отразить агрессию против Союзного государства, обеспечить территориальную целостность Белоруссии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что маневры позволят повысить уровень взаимодействия воинских частей России и Белоруссии при выполнении совместных задач. В ходе второго этапа учения военные отработают управления войсками при отражении вооруженной агрессии в условиях быстроменяющейся обстановки.

«Предусматривается работа сводной белорусско-российской тактической группы по освобождению гидротехнического узла, захваченного условным противником», — отметили в ведомстве.

В учениях принимают участие более шести тысяч российских и белорусских военнослужащих, а также более 500 единиц боевой техники. 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии стартовал первый этап совместных тактических учений РФ и Белоруссии.