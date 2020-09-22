Киев, 22 сентября. Крым был «сдан» властями Украины по приказу 44-го главы США Барака Обамы, заявил экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания. Об этом сообщает издание «Страна».

Жвания объяснил, что руководство Украины, пришедшее к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота, не стало посылать армию и националистов для «удержания» Крыма. Причиной стал, по его словам, запрет Вашингтона.

«Просто спустили нам команду «не дергаться», ничего не предпринимать», — рассказал бывший советник.

Он признал, что Киев рад был «отдать» Крым, поскольку понимал, как сильно население полуострова ненавидит Украину.

Крым воссоединился с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Ранее китайские аналитики, исследовав Беловежские соглашения, пришли к сенсационному выводу. По их словам, к Россия может вернуть себе четыре украинских города: Харьков, Херсон, Одессу и Николаев.