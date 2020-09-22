Порошенко вывел из Украины миллионы долларов через свой банк

Киев, 22 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своей работы на посту главы государства вывел из страны почти восемь миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные базы подразделения американского министерства финансов Fincen, передает Vesti.ua.

По данным ведомства, ОАО «Международный инвестиционный банк» (МИБ), бенефициаром которого является Петр Порошенко, осуществил более 80 сделок и вывел с Украины 7,9 миллиона долларов.

При этом после поражения Порошенко на президентских выборах в 2019 году МИБ начал сворачивать свою деятельность. К концу 2019 года активы финансовой организации сократились на 77%, составив три миллиарда гривен.

При этом в настоящее время банк Порошенко фигурирует в материалах нескольких уголовных дел. Украинские правоохранители подозревают, что Порошенко вывел через МИБ более 15 миллионов долларов. В ноябре 2019 года Петр Порошенко переписал часть акций банка на своего старшего сына.

Кроме того, Порошенко и его соратники являются фигурантами 16 уголовных дел, которые касаются легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в деятельность судей. Также бывшего экс-президента подозревают в злоупотреблении властью и государственной измене.