Политолог: Путин выступит в ООН в качестве миротворца и гаранта безопасности

Москва, 22 сентября. Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Генассамблее ООН затронет смену идеологической повестки, массовые протесты и усугубляющийся экономический кризис, поскольку привык выступать в роли миротворца и гаранта безопасности. Об этом рассказала корреспонденту ФАН политолог, публицист, автор практических тренингов «Политическая психосемиотика» Наталия Елисеева.

Она отметила, что пандемия коронавируса изменила расклад на геополитической арене, и на смену гонке за первенство началась «гонка за экономическое выживание».

«Не все готовы это признать, более того, не все готовы отказаться от своих амбиций в угоду смещения вектора на стабилизацию экономической ситуации. Путин прекрасно это осознает. С учетом установления новой реальности и одновременного продолжения гегемонистской политики США в отношении того же Ирана или Сирии, продолжения агрессивной политики Турции и т.д., выступление Путина может содержать заявления, направленные на обращение внимания на подобные действия», — предположила политолог.

Елисеева также не исключила, что президент сделает акцент на возможную смену идеологической повестки.

«Да, не исключаю, что завтра президент затронет смену идеологической повестки, массовые протесты во всем мире, усугубляющийся экономический кризис. Путин привык выступать в роли миротворца и гаранта безопасности. Новая реальность требует эти качества. Полагаю, именно это мы завтра и увидим», — резюмировала она.

Видео выступления Путина, записанное для 75-й сессии ГА ООН, покажут 22 сентября после 18.00 по московскому времени в рамках недели высокого уровня. Запись уже находится в Нью-Йорке, где традиционно проходит мероприятие.

Ранее сообщалось, что видео с обращением российского лидера будет представлено седьмым. Первым покажут выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем — главы США Дональда Трампа.