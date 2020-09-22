Скабеева сравнила экс-депутата Рады со свиньей

Москва, 22 сентября. Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева повздорила с гостем эфира из-за принадлежности Крыма и истории России. Журналист сравнила экс-депутата Рады Александра со свиньей, пишет «Экономика сегодня».

Спор между Скабеевой и бывшим депутатом Верховной рады Александром Ковтуненко возник во время эфира программы «60 минут». Поводом стала история России. Ковтуненко привел несколько примеров и в конце своей речи вспомнил об основании Лондона. Ведущая перебила гостя, спровоцировав новые выпады экс-депутата.

Ковтуненко рассказал, что Украина стала «полигоном обучения» для НАТО, а ответственность за появление блока в стране лежит на России. Он заявил, что этого бы не случилось, если бы на границе стран «выставляли столы с белой скатертью».

«У нас по-прежнему все отлично. Не забывайте, что Крым российский, а вам натовцы разрешили прыгать с вертолетов», — парировала Ольга Скабеева.

Закончился спор утверждением Ковтуненко о возвращении Крыма в состав Украины. Экс-депутату посоветовали продолжить тему, если это событие произойдет.

Другой гость программы военный эксперт Игорь Коротченко сравнил Украину со свиньей из лужи в произведениях Гоголя. Во время его монолога Скабеева заявила, что в грязи «лежит Ковтуненко». Впрочем, она быстро поправила себя.

Ведущая Ольга Скабеева часто сталкивается с провокационными выпадами гостей программы. Ранее она в довольно резкой манере пообщалась с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Позже политик заявил, что уважает труд журналистов и признался, что ему было приятно слушать напористую речь Скабеевой.