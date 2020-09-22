Глава Сбербанка предложил сократить количество налогов в России

Москва, 22 сентября. Государство должно идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, а не увеличения налогов. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф подчеркнул, что не является сторонником повышения налогообложения. Он считает, что Россия постепенно теряет свое конкурентное преимущество, которое состоит в относительно невысоких налоговых ставках.

«Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — предложил он.

Напомним, что накануне состоялось заседание комитета Государственной думы по бюджету и налогам, на котором был одобрен законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год». Согласно документу, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 триллиона рублей.

Кроме того, стало известно о проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год, согласно которому пенсии неработающих пожилых людей должны вырасти в среднем до 17,5 тысячи рублей в месяц.