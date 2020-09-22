Лондон закрыл глаза на побочные эффекты британской вакцины от коронавируса

Тестирование британской вакцины против коронавируса было приостановлено после второго случая побочного эффекта, сообщило агентство Reuters. Однако это не останавливает компанию-разработчика AstraZeneca: она продолжать заключать договоры на будущие поставки вакцины, добавляя в условия интересный пункт — полное освобождение от ответственности за любые «побочки».

Почему же проблемную британскую вакцину столь откровенно впаривают покупателям — без должного тестирования и с юридическим освобождением от любой ответственности? Да еще в то время, когда перспективную российскую вакцину «Спутник V» обвиняют во всех смертных грехах?

Ясность внесет ФАН.

Два заболевших — уже закономерность

Испытания вакцины AstraZeneca в рамках так называемой «третьей фазы» тестирования по методологии ВОЗ велись сразу в двух странах — Великобритании и США. Их приостановка произошла 6 сентября, после того как в клинических испытаниях был выявлен первый случай побочного эффекта от вакцины.

Уже 12 сентября компании-разработчику удалось добиться разрешения на продолжение тестирования в Великобритании, однако в США вакцина так и осталась «на паузе».

Многие существенные подробности о «проблемном» пациенте в силу требований медицинской этики не разглашались, однако такого рода приостановка испытаний была достаточно показательной. Дело в том, что американские власти неоднократно декларировали острое желание получить действующую вакцину против COVID-19 еще до президентских выборов в ноябре 2020 года. Ведь Америка до сих пор удерживает печальный рекорд по распространению вируса — в стране уже более 7 млн заболевших COVID-19 при 204 тысячах погибших от этого опасного заболевания.

Сведения о втором пациенте, получившим побочные эффекты от вакцины, появились в конце прошлой недели, причем, как заявила AstraZeneca, в этом случае она еще не подтвердила точный диагноз пациента. Однако ряд источников в отрасли утверждают, что такого рода «неуверенность» связана с тем, что оба пациента получили в качестве побочного эффекта так называемый поперечный миелит — вирусное воспаление позвоночника. В обычной врачебной практике это заболевание считается крайне редким, поэтому речь может идти о том, что такое совпадение отнюдь не случайно и является «родимым пятном» для вакцины AstraZeneca.

Столь неожиданный побочный эффект может быть связан с тем, что данная вакцина использует особый «синтетический» штамм векторного аденовируса ChAdOx1, что позволяет компании запатентовать вакцину. Для сравнения, российская разработка «Спутник V» и китайская вакцина совместной разработки компании CanSino Biological Inc. и Пекинского института биотехнологий используют природные аденовирусы-векторы, воздействие которых на организм человека изучено в гораздо большей степени.

Поэтому второй пациент, получивший побочные эффекты от прививки вакциной AstraZeneca, если его странный диагноз будет подтвержден, может стать действительно «красным флагом» для британской вакцины. Ведь в этом случае ее разработку надо будет откатить чуть ли не до нуля и, возможно, отказаться от перспективной, но потенциально опасной платформы в виде синтетического штамма ChAdOx1.

«Привейте их всех!»

Интересным фактом является то, что регулирующие органы Великобритании, так называемое Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA), пока что не спешит, по примеру американского агентства FDA, полностью закрывать тестирование небезопасной вакцины. Более того, власти Великобритании, как сообщает издание Daily Mail, готовы даже игнорировать требования законодательства ЕС в части охраны здоровья, если вакцина AstraZeneca будет создана до даты официального выхода Великобритании из ЕС по условиям Brexit, который должен состояться 31 декабря.

Эти опрометчивые шаги предпринимаются якобы для устранения «угрозы пандемии», но при этом всячески подчеркивается, что использоваться будет «любая рабочая», а вовсе не «любая безопасная» вакцина. Именно поэтому речь идет о том, что Великобритания де-факто и де-юре пойдет на нарушение правил Евросоюза.

Дословный комментарий уполномоченного британского государственного агентства, так называемого Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) по этому поводу выглядит откровенно пугающим:

«Если с точки зрения общественного здравоохранения есть веские основания для использования вакцины до получения официальных разрешений на продукт, то учитывая характер угрозы, с которой мы сталкиваемся, JCVI может предпринять очень необычный шаг, порекомендовав правительству Великобритании использовать даже такую вакцину. Такая протестированная, но еще не получившая разрешений вакцина против COVID-19 может быть использована. Но мы должны убедиться, что приняты правильные законодательные меры для такого сценария».

В переводе с казенного английского на русский: даже если вакцина-кандидат не покажет полной безопасности или должной эффективности, то она будет разрешена для публичного применения, несмотря на свои недостатки. Произойдет это в том случае, если JCVI и правительство страны посчитают, что оцениваемый ими ущерб от COVID-19 потенциально превысит опасности от побочных эффектов или низкой эффективности вакцины.

Стоит подчеркнуть, что в британском подходе есть большое отличие от «третьей фазы» клинического тестирования, которую сейчас проходят российская и китайская вакцины на основе аденовируса, равно как и разработка AstraZeneca. В третьей фазе к испытаниям привлекаются группы риска — люди, которые по долгу службы каждый день сталкиваются с больными или носителями коронавируса. Рекомендация же JCVI касается именно публичного использования вакцины, когда ее начинают прививать уже широким слоям населения с целью выработки коллективного иммунитета.

О проблемах знали с июля

О потенциальной небезопасности британской вакцины AstraZeneca было известно давно: первые сомнения в том, что она будет полностью свободна от побочных эффектов, появились еще в конце июля. Тогда выяснилось, что компания-разработчик заключает договоры на перспективную поставку вакцины, но при этом добавляет в них показательный пункт — полное освобождение от ответственности за любые побочные эффекты.

AstraZeneca после публикаций в СМИ даже была вынуждена дать официальные комментарии, подчеркивая, что данный пункт является не более чем вынужденной мерой. Дескать, в стандартном протоколе подобную вакцину пришлось бы разрабатывать и испытывать около четырех лет, в силу чего британские разработчики пошли на сознательный риск. Однако они не готовы нести за него какую-либо финансовую ответственность.

Впрочем, в этих спорных пунктах об ответственности за безопасность новых вакцин AstraZeneca не одинока. Еще в середине июля официальные лица ЕС сообщали, что ответственность за продукцию является одним из наиболее сложных и спорных моментов в усилиях Евросоюза по обеспечению сделок на поставку потенциальных вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer, Sanofi и Johnson&Johnson, каждая из которых пыталась вставить в соглашение о поставке вакцины ровно такие же «освобождающие» пункты.

Таким образом, очевидно, что практически все западные вакцины уже точно не успевают ко второй волне пандемии COVID-19. Выполнить условие «и волки сыты, и овцы целы» западные регуляторы никак не могут: им приходится признавать, что вакцины будут запущены в публичный оборот «сырыми», надеясь лишь на то, что вред от них окажется меньше, чем ущерб от разрастания пандемии. Зато они так громко ругали Россию и ее «Спутник-V»!