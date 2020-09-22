Медведев рассказал о предотвращенных терактах на транспорте в России​​​​​​​

Москва, 22 сентября. России удалось в прошлом году предотвратить 34 теракта, нейтрализовать и задержать около тысячи боевиков и их пособников, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

На совещании о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности Медведев привел данные Национального антитеррористического комитета (НАК). Согласно информации ведомства, транспорт России начиная с 2018 года удалось полностью оградить от посягательств террористов.

Зампред СБ РФ рассказал, что добиться такого результата удалось благодаря выстроенной государством системе.

Медведев в ходе совещания выразил несколько инициатив. Он предложил усилить охрану стоянок судов с ядерными энергоустановками, чем могла бы, по его мнению, заняться Росгвардия.

«От этого напрямую, кстати, зависит и укрепление наших позиций в Арктике и безопасность других весьма важных узлов и объектов», — добавил зампред СБ РФ.

Кроме того, Медведев призвал рационально использовать ресурсы частных охранных предприятий при обеспечении безопасности на транспорте, продумать усиление ответственности за промедление с оценкой уязвимости объектов. А также отметил, что правительство РФ в ближайшее время должно определиться с финансированием обновленной программы обеспечения безопасности на транспорте.

Москва не раз подчеркивала, что борьба с терроризмом является одной из приоритетных задач. Во вторник стартовал второй этап учений России и Белоруссии под названием «Славянское братство — 2020». В Минобороны РФ объяснили, что маневры посвящены контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран.

А тем временем президент Сирии Башар Асад продолжает выражать признательность Москве за оказанную помощь в борьбе с террористическими группировками, за содействие в урегулировании ситуации в арабской республике.