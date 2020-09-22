Марков: Путин в ООН будет призывать к миру и сотрудничеству без санкций

Москва, 22 сентября. Речь президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН будет связана с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, также глава государства будет призывать участников к миру и сотрудничеству без санкций. Такое мнение выразил директор Института политических исследований, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Сергей Марков в комментарии для ФАН.

Во вторник корреспондент Федерального агентства новостей узнал у эксперта, какой он видит общую риторику грядущего выступления главы государства. Напомним, запись обращения Путина прозвучит в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке 22 сентября наряду с обращениями других лидеров.

«Это будет юбилейная ассамблея ООН, она посвящена 75-летнему юбилею ООН, потому нет сомнений, что Владимир Путин будет говорить прежде всего с этой точки зрения, расставлять необходимые акценты и связывать 75-летие Победы с актуальной повесткой», — рассказал Марков.

По мнению представителя ПАСЕ, в своем выступлении глава РФ скажет и о том, что дух ООН требует конструктивного сотрудничества, а также напомнит о принципе общей безопасности.

«Во-вторых, из этого вытекает важнейший принцип, с которым ну никак не согласятся наши западные партнеры — принцип неделимости безопасности. Нельзя увеличивать свою безопасность за счет уменьшения безопасности других стран. Я думаю, что это ключевой тезис российской дипломатии и Путин будет его развивать. Также может быть поднят вопрос о необходимости проведения саммита членов Совбеза ООН», — добавил собеседник агентства.

Марков также не исключил, что Путин затронет вопрос главных вызовов современности, в том числе пандемии коронавируса и санкций.