Названо условие открытия границы между Россией и Финляндией

Москва, 22 сентября. Финляндия смягчила ограничения на въезд для туристов из так называемого «красного списка» стран, однако для россиян граница остается закрытой. Кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина назвала условие возобновления пассажирского сообщения между государствами, передает «Экономика сегодня».

По ее словам, главным фактором рассмотрения вопроса об открытии границ остается коэффициент заболеваемости коронавирусом. Пронякина отметила, что в России сохраняется медленный, но стабильный рост случаев COVID-19.

«Финляндия опасается большого туристического потока россиян, успевших за время изоляции соскучиться по привычному отдыху и шопингу», — отметила Пронякина.

Эксперт полагает, что Финляндия примет решение об открытии границ, когда в России окончательно нормализуется санитарно-эпидемиологическая обстановка. Пронякина заверила, что россиянам не стоит беспокоиться — сильных ограничений в визовой политике и в сфере услуг не ожидается.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России с начала пандемии зафиксированы 1 115 810 случаев COVID-19. При этом 917 949 пациентов уже выписаны по выздоровлению.

В августе Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, Британией и Турцией, а в начале сентября — с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Принято было решение о запуске рейсов в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Первый перелет из РФ в Белоруссию состоится уже 30 сентября. Перевозчиком выступит компания «Белавиа».