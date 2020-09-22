Онищенко объяснил резкий рост заболеваемости коронавирусом в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, прирост заболевших в некоторых российских регионах идет из-за несоблюдения гражданами мер по защите от коронавируса. Парламентарий убежден, что этот рост не запредельный и не потребует введения каких-либо ограничений. Подробнее — в материале ФАН.

По словам внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, в восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о Севастополе, Кемеровской, Ленинградской областях и Еврейской автономной области, а также о республиках Тыва, Алтай, Коми, Бурятия.

Как утверждает Геннадий Онищенко, такая ситуация в этих субъектах может наблюдаться по разным причинам. К примеру, в той же республике Алтай выросло число заболевших, поскольку этот регион рекреационный. Собеседник ФАН не исключает, что инфекцию туда занесли. В остальных регионах, вероятно, жители не соблюдают санитарно-гигиенические нормы при эпидемии коронавируса.

«Речь идет об использовании СИЗ (средств индивидуальной защиты. — Прим. ФАН) и соблюдении социальной дистанции. Поэтому там, где происходит рост заболеваемости, необходимо усилить контроль за соблюдением мер защиты от коронавируса. Но ни в коем случае нельзя пороть горячку. Рост есть, но он не такой запредельный, чтобы требовать введения ограничений», — заявил Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, доктор медицинских наук уверен, что пока рано делать прогнозы по тому, когда закончится эпидемия. Что касается ситуации в мегаполисах, то на нее также влияют погодные условия.

«В Москве потеплело. Если бы все было наоборот, и мы не решили вопрос с отоплением в домах, то точно был бы рост заболеваемости. Переохлаждение людей резко ослабляет устойчивость организма к заражению и подвергает дополнительному риску иммунную систему», — отметил депутат.

Онищенко подчеркивает, что гарантированно прогнозировать развитие эпидемии можно было бы в случае проведения вакцинации населения.

«Но мы вакцинацию не проводим по понятным причинам. В результате того, что большинство граждан переболело, популяционный иммунитет превысил бы определенные цифры. Сегодня в Москве он колеблется в районе 20%, что хорошо, но недостаточно. Поэтому бдительность нам терять не надо, а нужно соблюдать все требования, которые предъявляются со стороны властей», — добавил политик.

Напомним, на 22 сентября в России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных за все время — 1 115 810 человек в 85 регионах. При этом от COVID-19 скончалось 19 649 человек, выздоровело 917 949 пациентов.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что массовая вакцинация россиян способна остановить распространение коронавирусной инфекции в России к ноябрю 2021 года. Он отметил, что в ближайшее время будет развернуто производство вакцины «Спутник V». Ожидается, что производство составит шесть миллионов доз в месяц.

В начале августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат разработали специалисты научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В сентябре стартовал пострегистрационный этап исследований вакцины.