Крымчане поразили учебные ракеты на полигоне «Ашулук»

Оборонительные действия по защите Юго-Запада России были отработаны 22 сентября на полигоне «Ашулук» в Астраханской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Об этом сообщает с места проведения маневров корреспондент ФАН.

«В рамках учения подразделения Крымского соединения ПВО, вооруженные современными образцами военной техники — радиотехнических и зенитно-ракетных войск, таких как С-400, зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» — были передислоцированы в новый позиционный район, полигон Ашулук Астраханской области», — заявил на встрече с журналистами командир Крымского соединения ПВО, полковник Павел Желавный.

Он также рассказал, что в ходе учения были отработаны задачи по уничтожению массивного ракетно-авиационного удара.

«Радиотехнические войска все цели обнаружили, классифицировали и выдали зенитно-ракетным подразделениям. Зенитные ракетные войска задачу выполнили, — отметил Желавный. — В ходе противовоздушного боя все цели были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. Ракеты-мишени имитировали удар средств воздушно-космического нападения, летящих по аэродинамической и баллистическим траекториям».

Как уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в рамках СКШУ «Кавказ-2020» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«В воздух были подняты самолеты Су-34, Су-24-М, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и другие. Всего в проверке было задействовано около 20 воздушных судов различных типов, которые имитировали полет экипажей-нарушителей воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО ЮВО», — рассказал источник, добавив, что задачей авиации условного противника было преодоление системы ПВО округа, а также условное уничтожение радиолокационных станций, позиций зенитный ракетных войск и аэродромов авиации.

Для этих целей экипажи ВКС выполняли полеты на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров и на скоростях от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев в плотных боевых порядках. Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами оповещения.

В рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению массированных ракетно-авиационных ударов подразделения радиотехнических войск обнаружили все цели, классифицируемые как самолеты условного противника.

На пунктах наведения авиации офицеры боевого управления отработали наведение экипажей истребителей на воздушные цели. По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения.

Также были нанесены ракетно-бомбовые удары по аэродромам условного противника и колоннам выдвигающихся ДРГ.

Кроме того, были успешно уничтожены 15 воздушных целей, которыми стали высокоскоростные и низколетящие ракеты-мишени.

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве мишеней были использованы учебные образцы, имитирующие западные системы вооружений. В частности, как сообщает собкор ФАН, ракета-мишень «Армавир» имитирует ракеты «Томагавк», а мишень под названием «Стриж» — самолет F-16.

Напомним, что масштабное стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходят на территории Южного военного округа (ЮВО), а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с 21 по 26 сентября 2020 года. В нем принимают участие около 80 тысяч военнослужащих ВС РФ, а также до 1000 иностранных военных из Ирана, Армении, Китая, Беларуси, Мьянмы и Пакистана.

Основные действия военных проходят на внутренних полигонах ЮВО — «Прудбой», «Капустин Яр», «Ашулук», «Аданак» и «Раевский». В практических действиях войск задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

В рамках учения отрабатывается применение вооруженных сил государств коалиции для обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

«Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в текущем году», — говорится в официальном релизе Минобороны РФ.

Среди задач маневров «Кавказ-2020» — обеспечение готовности Вооруженных Сил Российской Федерации и государств-партнеров к защите национальных интересов, повышение уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач.

Помимо этого большое внимание будет уделено проверке степени готовности руководства и органов военного управления ОСК ЮВО, командного состава воинских контингентов, тактических групп к управлению группировками войск, соединениями и подразделениями в ходе совместных операций по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Кроме того, учение призвано повысить совместимость и уровень взаимодействия органов военного управления и войск в ходе решения задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечения военной безопасности. Также важной задачей является получение практики командующими, командирами и штабами.

23 сентября учение «Кавказ-2020» продолжится на полигоне «Турали», где будет отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье. Также в этот день пройдут маневры на полигоне «Раевский». Там подразделениями ВДВ с применением авиации будет отрабатываться ведение маневренной обороны.