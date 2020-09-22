Ученый Альтштейн назвал два фактора снижения летальности от коронавируса

К снижению летальности от COVID-19 в мире могли привести два фактора: искусная работа врачей и ослабление вируса. Об этом рассказал российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией: за период с 14 по 20 сентября вирус выявили почти у двух миллионов человек. Показатель увеличился на 6% по сравнению с предыдущим периодом — с 7 по 13 сентября. При этом, констатировали в ВОЗ, смертность снизилась на 10%.

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется небольшими темпами. Подобная динамика фиксируется давно.

«Два миллиона за неделю — это примерно 300 тысяч в день в мире [новых случаев] прибавляется. Этот темп характерен уже давно. Сейчас он немного прибавил, но это принципиального значения не имеет. Эпидемия продолжается, нарастает, но не очень большими темпами», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ученый добавил, что внимательно следит за динамикой летальности от заболевания. По мнению Альтштейна, смертность от COVID-19 должна снижаться. Ученый назвал два фактора, которые этому способствуют.

«То, что снижается летальность, очень приятно. Здесь два фактора. Один — лечить стали более искусно. Кроме того, я придерживаюсь точки зрения, что постепенно происходит аттенуация — ослабление вируса», — сказал Анатолий Альтштейн.

В случае если вирус действительно ослабляется, это может привести к уменьшению его агрессивности.

«Если люди, которые предполагают, что происходит аттенуация, правы — это именно тот путь, который приведет нас к тому, что вирус потеряет свою силу и будет с нами взаимодействовать более нежно», — резюмировал Анатолий Альтштейн.

За последние сутки в России выявили 6215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрированы 1 115 810 случаев COVID-19. Скончались накануне 160 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в общей сложности в России зарегистрированы 19 649 летальных случаев, связанных с заболеванием. Побороть коронавирус удалось 917 949 пациентам. За сутки в стране выздоровели 5976 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце 2019 года — китайские медики зарегистрировали очаг заболевания в городе Ухань. Позже специалисты выяснили, что болезнь вызывает новый штамм коронавируса, получивший название SARS-CoV-2.