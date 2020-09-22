Голубкина впервые раскрыла подробности развода с Фоменко

Москва, 22 сентября. Актриса Мария Голубкина впервые рассказала подробности развода с Николаем Фоменко. По ее словам, причин для разрыва было «миллион», пишет «Собеседник».

Голубкина объяснила, что просто не могла жить вместе с Фоменко. Она заявила, что не хочет обижать бывшего супруга.

«Просто если перечислять все, то он покажется какой-то сволочью и гнидой», — сказала актриса.

Их брак продлился 13 лет, у пары родились дочь Анастасия и сын Иван. После расставания с Голубкиной шоумен завел новую семью, женившись на журналистке Наталье Кутобаевой, которая родила ему сына Василия.

А вот Мария замуж так и не вышла. В свои 47 лет она не жалуется на одиночество. По ее словам, не надо ни под кого подстраиваться, слушать чей-то храп на соседней кровати.

Актриса мечтает стать бабушкой, она ждет внуков от своей 22-летней дочери. Голубкина пообещала, что будет сама сидеть с внуками и никому не доверит эту ответственность. Она была строгой мамой, возможно, с внуками будет мягче, заявила звезда.

Ранее сообщалось, что Голубкина сильно поправилась на карантине. Поклонники предположили, что артистка набрала вес из-за любви к выпечке.