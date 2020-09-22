Рошаль возмутился несоблюдением масочного режима в РФ

Москва, 22 сентября. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль возмутился несоблюдением россиянами масочного режима. Свою позицию он озвучил, выступая на заседании с коллегами. Слова медика приводит ТАСС.

Леонид Рошаль в очередной раз подчеркнул необходимость использования защитных масок. Это, по его мнению, эффективный способ противостоять коронавирусной инфекции и помочь системе здравоохранения подготовиться к возможному всплеску заболеваемости.

87-летний врач указал, что сам находится в зоне риска и заявил, что маска спасла ему жизни.

«Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?», — высказал свою позицию Леонид Рошаль.

Леонид Рошаль отметил, что масочный режим не соблюдают многие чиновники. Такие выводы он сделал, просматривая репортажи по телевидению. Эту проблему Президент Национальной медицинской палаты обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Маски гражданам нужно использовать при проезде в транспорте, в общественных местах и учреждениях. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости использования средств индивидуальной защиты студентами.