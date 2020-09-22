Ученые доказали эффективность мяты против облысения

Сеул, 22 сентября. Корейские ученые доказали эффективность масла перечной мяты в борьбе против облысения. Об этом рассказало интернет-издание Planet Today.

На протяжении многих сотен лет известно, что масло перечной мяты способствует росту и укреплению волос. Его издревле использовали в народной медицине. Исследователи из Южной Кореи изучили свойства мяты, влияющие на выпадение волос.

«Потеря волос может быть связана с самыми разными причинами. Это могут быть даже серьезные хронические заболевания желудка или кишечника. Сегодня существует довольно много препаратов, борющихся с недугом, но мы нашли более эффективное средство, которое способно решить эту проблему», — рассказывают авторы исследований перечной мяты.

Сегодня в борьбе с облысением очень популярно использование препарата «Миноксидила». Корейские ученые убеждены, что нашли средство, которое зарекомендовало себя в народной медицине, как более действенное.

По результатам анализов, ученые выявили, что масло перечной мяты имеет антибактериальные, противогрибковые и противовоспалительные свойства. Также оно способствует выведению токсинов, предупреждает появление новообразований и справляется с аллергическими реакциями.

«Масло мяты можно использовать для ускорения роста волос. На эти свойства указывают многочисленные рецепты, существующие с незапамятных времен в народной медицине», — уверены исследователи.

Также результаты исследований ученых показали, что использование масла перечной мяты действует эффективней привычного препарата «Миноксидила». Итоги экспериментов будут использованы для создания новых медицинских рекомендация в лечении облысения.