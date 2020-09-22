Российская промзона в Египте откроет новые рынки для отечественного бизнеса

Москва, 22 сентября. Несколько российских компаний примут участие в 13-м заседании российско-египетского совместного комитета по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству, которое состоится в Москве в конце ноября текущего года, сообщает Russian African Journal. Заседание анонсировали посол РФ в Египте Георгий Борисенко и министр торговли и промышленности Египта Невин Гамея.

По сообщениям новостного портала, участие российских предприятий продиктовано их желанием иметь свое представительство на территории строящейся российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. Межправительственное соглашение двух стран, регламентирующее параметры этой специальной площадки, было подписано 23 мая 2018 года. Для России РПЗ становится частью нацпроекта Международная кооперация и экспорт.

РПЗ предусматривает образование особого пространства с облегченным налоговым режимом для российских предприятий сроком на 50 лет. Промзона будет расположена вблизи Суэцкого канала в Порт-Саиде, городе на северо-востоке Египта.

По данным администрации Суэцкого канала (SCA), государственного органа власти Египта, который владеет и управляет водной артерией, ожидается привлечение инвестиций в размере 7 млрд долларов США. На первом этапе реализации проекта финансовую поддержку в размере 160 млн долларов США окажет Российский фонд прямых инвестиций. Минпромторг России рассчитывает, что к 2026 году доход РПЗ составит 3,6 млрд долларов США.

Промзона площадью 5,25 кв. км создаст 35 000 рабочих мест, 90% которых зарезервированы для египтян. По словам торгового представителя при посольстве Египта в России Насира Хамеда, около 35 российских компаний уже выразили желание открыть представительство на территории РПЗ. Ведется поиск девелоперской компании для начала застройки промзоны.

Стратегическая важность РПЗ обусловлена выгодными условиями, которые предоставляет Египет. Среди них — полное зарубежное владение в отношении компаний-участников, самостоятельное управление владельцем импортными и экспортными операциями, беспошлинные поставки оборудования и компонентов, полная репатриация доходов, скидки при использовании Суэцкого канала и портовой инфраструктуры, особая ставка корпоративного налога, возможность получения права на маркировку «Made in Egypt» и прочие преференции.

Расположение производственных мощностей в выделенной Египтом зоне не только открывает российским компаниям выход на новые рынки Африки и Ближнего Востока, но и дает возможности для наращивания поставок в Европу, Азию и Южную Америку. Резиденты РПЗ смогут поставлять свою продукцию третьим странам в рамках международных торговых соглашений, подписанных Египтом более чем с 70 странами и региональными объединениями. Среди них — Европейская ассоциация свободной торговли, Торгово-экономический союз арабских государств и Общий рынок стран Южной Америки.

Предполагается создание в рамках РПЗ нескольких отраслевых кластеров, работающих в области транспорта, машиностроения, медицины, деревообработки, энергомашиностроения, металлургии и производства удобрений.