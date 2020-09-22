Во время беременности организм матери обеспечивает растущего внутри него малыша всем необходимым. От кровеносной системы женщины через плаценту плод получает кислород и питательные вещества. Но бывает так, что кислорода не хватает и развивается опасное состояние — гипоксия плода. Почему она появляется? В чем заключаются ее риски? Как выявить состояние? И какие методы лечения предлагает современная медицина? На эти вопросы ФАН ответил кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Медицинского женского центра Евгений Петрейков.

Причины гипоксии плода

С момента зачатия организмы матери и ребенка составляют единую систему. И от состояния здоровья женщины, нормального течения беременности во многом зависит здоровье будущего крохи. Внутриутробная гипоксия плода развивается на фоне нарушений кровоснабжения в организме женщины. Недостаточность кровотока провоцирует кислородное голодание плода и вызывает опасные процессы.

Это может происходить по разным причинам, среди которых выделяют:

хронические заболевания женщины;

патологии беременности.

«При системных заболеваниях матери, затрагивающих кровеносные сосуды, организм отдает недостаточно крови плаценте, — комментирует акушер-гинеколог Евгений Петрейков. — К таким заболеваниям относят красную волчанку, первичный антифосфолипидный синдром, хроническую гипертонию, вызывающую тонус сосудов».

Эти заболевания относят женщину в группу риска по вероятности развития гипоксии плода при беременности. Патология может возникать также на фоне генетических аномалий у матери, эпилепсии и железодефицитной анемии. Последнее состояние особенно широко распространено у будущих мам. При анемии кровь переносит по организму значительно меньше кислорода, и плод не получает его в достаточном количестве.

Кислородное голодание плода при патологиях беременности

Хронические заболевания могут спровоцировать осложнения течения беременности, поэтому женщины, страдающие гипертонией, анемией или другим системным заболеванием, нуждаются в особенно внимательном отношении врача. Они должны строго соблюдать рекомендации специалиста и как можно раньше встать на учет в женской консультации.

Но и у здоровой, на первый взгляд, будущей мамы беременность может протекать не так, как хотелось бы. Невыявленные ранее заболевания сосудов могут привести к образованию тромбов во время вынашивания ребенка. Серьезными и тяжелыми осложнениями беременности являются:

отслойка плаценты, при которой часть сосудов, питающих плаценту, «отключается» и начинается кровотечение;

предлежание плаценты — ее патологически низкое расположение, нарушающее кровоснабжение матки. Чем ниже расположена плацента, тем более тонкими становятся стенки матки и тем меньше сосудов питает плаценту и плод в ней;

преэклампсия — патологическое состояние, вызывающее резкое повышение артериального давления у женщины, что может привести к опасным последствиям, вплоть до гибели матери.

Все эти состояния требуют обязательного медицинского контроля. Они опасны не только асфиксией плода, но и создают прямую угрозу жизни женщины. Лечение матери при их диагностике проводится строго в условиях стационара. А при выявлении преэклампсии врач порекомендует комплекс обязательных мер, которые снизят риск перехода легкой степени патологии в среднюю и тяжелую, а также уменьшат выраженность кислородного голодания плода.

«Наблюдения показывают, что с увеличением возраста матери возрастает риск патологий при беременности, — отмечает акушер-гинеколог Евгений Петрейков. — Сегодня все больше женщин впервые решаются на материнство в 30–35 лет. При этом у многих могут развиваться хронические заболевания, которые в обычной жизни просто не замечают, не обращаются с ними к врачам. Так гипертония часто обнаруживается уже после наступления беременности, что становится фактором риска осложнений».

Виды гипоксии

По характеру развития состояния врачи выделяют два его типа.

Хроническая гипоксия плода . Она развивается с первых недель после зачатия на фоне хронических заболеваний матери. И проявляется выраженным отставанием в росте и развитии ребенка. Особенно заметна хроническая гипоксия в третьем триместре, когда малыш должен еженедельно прибавлять в весе 200-300 граммов. А на фоне кислородного голодания его прибавка в весе может составлять всего 50-60 граммов. Главная опасность этого состояния заключается не только в выраженном отставании в развитии. Хроническая гипоксия может привести к гибели плода или вызвать острую асфиксию, которая также может закончиться летальным исходом.

. Она развивается с первых недель после зачатия на фоне хронических заболеваний матери. И проявляется выраженным отставанием в росте и развитии ребенка. Особенно заметна хроническая гипоксия в третьем триместре, когда малыш должен еженедельно прибавлять в весе 200-300 граммов. А на фоне кислородного голодания его прибавка в весе может составлять всего 50-60 граммов. Главная опасность этого состояния заключается не только в выраженном отставании в развитии. Хроническая гипоксия может привести к гибели плода или вызвать острую асфиксию, которая также может закончиться летальным исходом. Острая гипоксия плода. Может развиваться во время вынашивания ребенка и при родах. Это всегда опасное патологическое состояние, которое возникает стремительно и требует незамедлительного принятия мер со стороны врачей. К острому кислородному дефициту может привести отслойка плаценты — полная или на большом участке, что всегда сопровождается кровотечением. Ее провоцирует приступ эпилепсии у матери, при котором нарушается или временно останавливается дыхание у женщины.

Гипоксия плода при родах, вызванная эклампсией, особенно опасна. Она может спровоцировать инсульт матери или привести к гибели женщины и ребенка.

Как определить гипоксию плода

Если женщина вовремя встала на учет в женской консультации, регулярно посещает врача и выполняет его рекомендации, вероятность скрытого течение кислородного голодания у ребенка минимальна. Врач, оценивая состояние пациентки, может предположить развитие гипоксии плода при беременности по ряду признаков уже на ранних сроках.

При каждом посещении врача будущей маме измеряют давление, объем живота, вес, прослушивают биение сердца будущего крохи. По этим признакам врач следит за ростом и развитием младенца. И если заметит отклонения, обязательно назначит дополнительные обследования.

На поздних сроках, когда женщина отчетливо ощущает движения малыша, именно они становятся показателем его здорового развития. Забеспокоиться и обязательно обратиться к врачу нужно, если ощущения шевеления вдруг пропали. Кажется, что кроха затих или стал двигаться значительно меньше и реже, чем обычно. Столь же тревожным признаком будет излишняя активность ребенка. Если частота шевелений стремительно увеличилась, это тоже может служить симптомом гипоксии плода при беременности. И требует незамедлительного обращения к врачу.

Диагностика гипоксии плода

«Если наблюдаются признаки гипоксии плода, необходимо сделать УЗИ, — предупредил акушер-гинеколог Евгений Петрейков. — Назначают ультразвуковое исследование биофизического профиля, при котором уточняют сердцебиение, дыхательные движения, вес плода. А также проводят оценку индекса амниотических вод».

Если объем амниотической жидкости не соответствует норме, это может служить показателем патологии. О хроническом кислородном голодании при внутриутробном развитии говорит маловодие. Если же амниотических вод больше нормы, это свидетельствует о наличии инфекции.

Измерить объем притока и оттока крови к плаценте позволяет допплерография. На этом исследовании врачи обращают внимание на общее кровоснабжение матки и в особенности на снабжение кровью сосудов головного мозга будущего малыша.

«При выявлении нарушений исследования нужно выполнять регулярно, — продолжил Евгений Петрейков, — каждую неделю. Важно установить, развивается ли патологический процесс, чтобы принять решение о тактике лечения».

Лечение гипоксии плода

Кислородное голодание — это состояние, которое развивается в ответ на патологический процесс в организме матери при вынашивании ребенка. Несмотря на его опасность, сам по себе он не является болезнью. И вылечить его каким-либо способом невозможно.

При хронической форме врач может только наблюдать за состоянием будущей мамы, особенностями течения беременности, выполнять тесты, назначать необходимые обследования. Эти меры позволяют снизить риск осложнений. При выявлении преэклампсии задача врача — предупредить ее переход из легкой степени в среднюю и тяжелую. При гипертонии — подобрать безопасную и эффективную терапию для контроля артериального давления женщины.

«Если у женщины нет преэклампсии или отслойки плаценты, наша задача — довести беременность до 34 недель, когда плод полностью жизнеспособен, — уточнил Евгений Петрейков. — Сегодня мы можем говорить о частичной жизнеспособности плода уже после 22 недель. Но после 34 недель шансы на выживание значительно выше».

При задержке развития младенец, испытывавший кислородное голодание при внутриутробном развитии, будет весить меньше, чем здоровый малыш. Его вес при родах может составлять 1700-1800 граммов. И такая масса тела, по словам специалиста, достаточна для появления на свет. Если же выявлена острая гипоксия или осложнения беременности приняли фатальный характер, требуется срочное кесарево сечение. Только таким способом можно спасти жизнь ребенку, а нередко и матери.

Профилактика гипоксии плода

В современной жизни сложно уделять достаточно внимания своему здоровью. Но планируя беременность, стоит позаботиться о себе и пройти медицинское обследование, чтобы выявить скрытые хронические заболевания. Терапия, правильно подобранная до зачатия, значительно снижает риск осложнений при вынашивании ребенка.

А когда счастливое событие уже произошло, важно помнить, что материнский организм неразрывно связан с организмом малыша. Стрессы, излишняя активность будущей мамы только вредят здоровому течению беременности. В эти ответственные девять месяцев нужно посвящать больше времени отдыху, прогулкам на свежем воздухе. Нужно правильно питаться, включать в рацион свежие продукты, богатые питательными веществами.

Будущей маме нужно принимать витамины, особенно группы В, которые необходимы уже на этапе планирования и подготовки организма к зачатию. В комплексе со здоровым образом жизни и контролем хронических болезней это значительно повышает шансы на здоровое вынашивание ребенка.