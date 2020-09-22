Депутат Чепа предрек Украине гражданскую войну из-за запрета русского языка

Притеснения русскоязычных граждан на Украине могут привести к протестам, стычкам и, в конце концов, к гражданской войне в стране, заявил ФАН депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Киев издевается над русскоговорящими украинцами.

Накануне украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась обслуживанием в супермаркете на русском языке. Как она рассказала, зайдя в один из магазинов в Киеве, кассир стала разговаривать с ней на русском. Ницой попросила перейти продавца на украинскую речь, но та заверила, что не знает ее. При этом писательница заявила, что русский язык ассоциируется у нее «с врагом», так как ее друзья погибли во время боевых действий в Донбассе. Ницой попросила вызвать администратора и разобраться с кассиром, который говорит на «иностранном языке».

«Ты в Украине. Ты говоришь со мной сейчас, а я тебе не подруга. Я клиент в магазине. Магазин — это не ваша спальня. Это общественное пространство Украины», — сказала Ницой в момент диалога с продавцом.

Кроме того, писательница гневно высказалась о таких гражданах, говорящих на русском языке на Украине. В частности, она назвала их «упоротыми и бестолочами».

Зампред комитета Госдумы по международным делам раскритиковал такое обращение писательницы в адрес русскоязычных украинцев. Политик считает требования Ниццой нарушением прав человека, а также отмечает, что они противоречат украинскому законодательству.

«Это пиар мало кому известной писательницы. Мы это наблюдаем везде в украинской политике. В стране издеваются над русскоязычными гражданами, — отметил Чепа в интервью Федеральному агентству новостей. — Постепенно такая ситуация приведет к расколу в обществе, и тем самым она грозит очередными выступлениями и стычками в стране. В конце концов, это может привести к гражданской войне».

Помимо этого, парламентарий также обратил внимание на недавно принятый закон о запрете ведения обучения на русском языке в школах. Это решение Киева еще больше усугубило положение русскоязычных украинцев.

«Русских школ на Украине большое количество, больше 200. Ученики сегодня лишены возможности продолжать обучение на русском языке. Вы представляете, что это значит, когда изучаешь какие-нибудь естественные науки на русском, а потом переходишь на украинский! Дети получат неполноценное образование, и даже те из них, которые хорошо учились. К сожалению, на Украине никто об этом не думает», — добавил собеседник ФАН.

Ранее украинский писатель Александр Бойченко испугался русской поэзии, которую назвал самым опасным в мире явлением. Бойченко считает, что произведения русских авторов сначала кажутся гениальными, а после осознания они становятся «галиматьей».

Напомним, после госпереворота в 2014 году власти страны взяли курс на тотальную украинизацию и стали высказываться резко против русского языка и произведений, написанных на нем. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принят закон об образовании, который предусматривает переход учебных заведений на преподавание на украинском языке.