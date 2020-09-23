Мусульмане всего мира просят вручить Путину «Нобеля» за слово «Бог»

Мусульмане считают, что президент России Владимир Путин должен получить Нобелевскую премию мира за слово «Бог». Подробнее — в материале ФАН.

Выдвижение кандидатуры лидера России на Нобелевскую премию мира поддержали мусульмане со всего света.

«Благодаря его личным заслугам за ряд последних десятилетий в истории нашей страны произошли поистине кардинальные изменения места и роли всех традиционных конфессий России в общественной жизни. В то время как в современном мире наблюдается накопление элементов непредсказуемости, нестабильности, девальвации роли международных институтов, стремительный рост рисков дальнейшего углубления межцивилизационных, межкультурных и межрелигиозных разломов, в России традиционные ценности духовно-нравственного наследства обретают поистине непреходящее значение и становятся ценностно-смысловой первоосновой национальной, общественной и государственной жизни», — следует из заявления председателя Центрального духовного управления мусульман, верховного муфтия России Талгата Таджуддина, копия которого имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

Как рассказал корреспонденту ФАН председатель Ассоциации татаро-башкирских диаспор в Объединенных Арабских Эмиратах и тюрко-татарского сообщества в Швеции Исмагил Шангареев, поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на Нобелевскую премию мусульмане 30 стран Ближнего Востока, Центральной Азии и постсоветского пространства.

«Владимир Путин сделал то, что до этого никто не делал и вряд ли может, — заявил Шангареев. — Ко мне ежедневно приходят сотни сообщений о том, что мусульмане, не только русскоязычные, поддерживают эту инициативу».

10 сентября доверенное лицо лидера России, главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков подал заявку на рассмотрение кандидатуры Владимира Путина в Норвежский Нобелевский комитет. С аналогичной просьбой он обращался в президиум в 2013 году. Тогда главным доводом стало урегулирование президентом ситуации в Сирии, однако кандидатура российского лидера была отклонена. В этом году общественник просит наградить главу государства сразу за две заслуги, первая из которых, как следует из текста, «оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с инфекцией COVID-19 по личной инициативе президента».

«Это очень сильный кандидат, он может выиграть, — считает зампредседателя комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами Индии Московской торгово-промышленной палаты Маниш Кумар. — Он многое сделал по умиротворению в России, в других регионах, на Ближнем Востоке».

Вторым мировым достижением российского президента группа общественников во главе с автором инициативы назвала внесение поправки о Боге в Конституцию РФ.

«Наш президент дает клятву на Конституции РФ, когда вступает в должность, а теперь там есть понятие Бога! Для людей верующих, из духовенства это большая ценность, они тронуты и выражают поддержку, — рассказал корреспонденту ФАН депутат Совета городского округа Уфы Республики Башкортостан Руслан Зинатуллин. — К нашей инициативной группе по выдвижению на Нобелевскую премию мира Владимира Путина присоединились уже несколько тысяч человек. Это православные, мусульмане, иудеи, буддисты и сейчас уже католики».

Представители всех религиозных конфессий выразили желание помочь членам комитета сделать правильный выбор, заявили общественники.

«Мы должны будем обеспечить такое активное и массовое движение людей по всему миру в поддержку нашего президента, чтобы члены Нобелевского комитета не имели никакого другого варианта, кроме как присудить эту премию нашему президенту Владимиру Путину. Я считаю, что это будет тестом на гражданскую активность и зрелость для Нобелевского комитета мира», — заявил корреспонденту ФАН Сергей Комков.

Последователь индуизма Маниш Кумар заявил о своем желании войти в состав инициативной группы общественников и не исключил, что его решение поддержат соотечественники.

«Я с удовольствием войду [в состав группы], — сказал он. — Индия всегда считалась духовной страной. У нас все религии имеют одинаковые конституционные права. Мы верим в Бога. У него разные образы, но он един. Если это есть в Конституции как инициатива от президента России, я думаю, это будет 100% поддержано. Россия будет поставлять в Индию 100 млн доз вакцины от коронавируса. В свое время Индия, когда России были нужны антималярийные лекарства и антибиотики, предоставила их спецрейсом».

По словам членов инициативной группы, новость о том, что в Норвежский Нобелевский комитет поступила заявка о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на премию мира, вызвала мгновенную реакцию за океаном.

«Как только она была зарегистрирована, вся американская сторона начала буквально беситься, — рассказал Сергей Комков. — В этот же день подбежали сотрудники администрации Дональда Трампа, начали искать вариант, чтобы зарегистрировать его в качестве будущего нобелевского номинанта. Была подана заявка от депутата норвежского парламента на американского президента».

На следующий день спецпредставитель главы Белого дома Ричард Гренелл сообщил о втором выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Эти западники костьми лягут, чтобы эта премия не досталась нашему лидеру, — скептически настроен первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. — Почему она в свое время досталась Михаилу Горбачеву? Потому что он сделал то, что они хотели, — разгромил великую страну».

По словам сенатора от Еврейской автономной области, премия себя дискредитировала, потому что «Нобелевский комитет контролируют американцы», а, например, победа лауреата 2009 года, 44-го президента США Барака Обамы, вызывает сомнения.

«Наш президент сделал больше всех для поддержания мира на нашей планете. Конечно, объективно у Владимира Путина большие шансы, — констатировал Джабаров. — Мы остановили международный терроризм в Сирии, восстановили мир на Северном Кавказе. Поддерживаем мировой порядок, где можем».

Общественники подчеркнули: цель объединения — не столько добиться победы президента, сколько придать широкой огласке его достижения. Члены международной инициативной группы считают Владимира Путина мировым лидером, независимо от позиции Нобелевского комитета.

«Мы знаем, Владимир Путин — наш лидер. Для нас он всегда будет нобелевским лауреатом», — сказал Руслан Зинатуллин.

Владимир Джабаров согласился с тем, что российский лидер и без премий завоевал авторитет на всей планете.

«Он не имеет государственных наград, потому что он очень скромен! Думаете, мало было желающих, которые предлагали наградить президента высшими званиями? Он от всего этого отказывался. Думаю, что президент РФ — это главное звание, которое останется с ним навсегда», — заключил политик.

Список утвержденных кандидатов на Нобелевскую премию мира появится не раньше следующей весны, имена награжденных станут известны через год. За это время члены инициативной группы планируют провести переговоры со странами, поддержавшими кандидатуру российского президента, и странами — членами ООН.

«Сегодня инициативная группа включает около 20 человек. В нее вошли известные деятели науки и культуры России, зарубежные деятели, представители всех религиозных конфессий. Она будет расширяться, потому что заявки на включение поступают ко мне чуть ли не каждый день», — отметил Сергей Комков.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили, почему Нобелевская премия теряет авторитет и становится политическим инструментом.