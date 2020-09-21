Microsoft покупает разработчика игр Bethesda за 7,5 млрд долларов

Москва, 21 сентября. Американская компания Microsoft заявила о желании приобрести создателя и разработчика игр Bethesda Softworks, входящего в состав компании ZeniMax Media, за 7,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении транснациональной компании.

«Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными», — сказано в сообщении Microsoft.

Планируется, что разработчик игр войдет в состав Microsoft уже во второй половине 2021 финансового года. На данном этапе необходимо получить одобрение сделки со стороны необходимых регулирующих органов. При этом в Microsoft заявили, что поглощение ZeniMax Media вряд ли повлияет на финансовые показатели компании.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на создании программного обеспечения.

Что касается ZeniMax Media, то эта компания занимается созданием видеоигр для игровых консолей, компьютеров и мобильных устройств. Она была основана в 1999 году. Ее дочерняя студия Bethesda известна в первую очередь как издатель фэнтезийных и постапокалиптических action-RPG. Она создала такие популярные игровые серии, как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM.